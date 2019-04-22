Sinan Gümüş teklifi kabul etti! Yıllık ücreti...
Fenerbahçe derbisi öncesi yaptığı 'Hepsi Suriyeli' çıkışıyla gündem olan Sinan Gümüş'ün yeni adresi netleşti. Genoa'ya olumlu yanıt veren Gümüş'ün İtalyan ekibinde kazanacağı ücret de belli oldu...
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi yaptığı hareketle gündeme oturan Sinan Gümüş'ün geleceği netleşiyor.
Takım otobüsünde taraftarlar için 'Hepsi Suriyeli' ifadelerini kullanan Gümüş için İtalyan ekibi Genoa'nın yaptığı teklif olumlu yanıt buldu.
Sarı kırmızılı kulüp Sinan Gümüş için yeni bir teklif yapmayacak. Sinan ise Genoa'nın yıllık 750 bin euroluk teklifini kabul etti.
Galatasaray'da 650 bin euro garanti ücretle oynayan Sinan Gümüş, kulübün geçtiğimiz aylarda yaptığı 1 milyon euroluk teklifi düşük bulmuştu.
Ne olmuştu?
Sinan Gümüş, Fenerbahçe derbisi öncesi takım otobüsünü Florya'dan uğurlayan taraftarlar için "Yemin ederim hepsi Suriyeli" yorumunu yapmıştı. Diagne'nin Instagram hikayesinde fark edilen bu sözler kısa sürede sosyal medyada gündem olmuş; UltrAslan taraftar grubu da konuyla ilgil isert bir açıklama yapmıştı.
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