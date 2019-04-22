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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali Naci KÜÇÜK
22.04.2019 - 12:49, Son Güncelleme:

Sinan Gümüş teklifi kabul etti! Yıllık ücreti...

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Sinan Gümüş teklifi kabul etti! Yıllık ücreti...

Fenerbahçe derbisi öncesi yaptığı 'Hepsi Suriyeli' çıkışıyla gündem olan Sinan Gümüş'ün yeni adresi netleşti. Genoa'ya olumlu yanıt veren Gümüş'ün İtalyan ekibinde kazanacağı ücret de belli oldu...

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi yaptığı hareketle gündeme oturan Sinan Gümüş'ün geleceği netleşiyor.

Takım otobüsünde taraftarlar için 'Hepsi Suriyeli' ifadelerini kullanan Gümüş için İtalyan ekibi Genoa'nın yaptığı teklif olumlu yanıt buldu.

Sarı kırmızılı kulüp Sinan Gümüş için yeni bir teklif yapmayacak. Sinan ise Genoa'nın yıllık 750 bin euroluk teklifini kabul etti.

Galatasaray'da 650 bin euro garanti ücretle oynayan Sinan Gümüş, kulübün geçtiğimiz aylarda yaptığı 1 milyon euroluk teklifi düşük bulmuştu.

Gomise 1 kaldı
Gomis'e 1 kaldı!

 Ne olmuştu?

Sinan Gümüş, Fenerbahçe derbisi öncesi takım otobüsünü Florya'dan uğurlayan taraftarlar için "Yemin ederim hepsi Suriyeli" yorumunu yapmıştı. Diagne'nin Instagram hikayesinde fark edilen bu sözler kısa sürede sosyal medyada gündem olmuş; UltrAslan taraftar grubu da konuyla ilgil isert bir açıklama yapmıştı.

 

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