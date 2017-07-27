Neustadter: Kocaman'ın güvenini kazanmak istiyorum

Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan başarılı stoper, "Attığım golle galibiyete katkı sağladığım için çok mutluyum. Büyük bir mücadele oldu. Saha içinde büyük savaş vardı. Hala zamana ihtiyacımız var. Yapmamız gerekenler var. Yeni ve çok iyi bir hocamız var. Bu yolda devam etmek istiyorsak O’nun dediklerini yapmaya gayret göstermeliyiz. Ben her antrenmanda elimden geleni yapıyorum. Hocama da yapabileceklerimi gösterme gayretindeyim. Bana güvenebilsin istiyorum. Herkese güven aşılamaya çalışıyor. Gelecekte iyi noktalara geleceğiz" diye konuştu

ALPER POTUK: HAZIRIM

Maçın kahramanlarından Alper Potuk ise, "Kendimi fiziksel ve mental olarak çok iyi hazırladım. Özgüvenimiz de hocamızın desteğiyle yerine geliyor. İyi bir başlangıç yaptık. İnşallah galibiyetlere de devam etmek istiyorum. Golde verkaç yaptım. Aslında Ahmethan boştu ama rakip araya girdi ve gol oldu. Çok mutluyum inşallah böyle devam eder." ifadelerini kulllandı.

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