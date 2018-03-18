Negredo'da kırık şüphesi! Hastaneye götürüldü
Başakşehir maçında yüzüne darbe alan Alvaro Negredo, elmacık kemiğinde kırık şüphesiyle hastaneye götürüldü.
Beşiktaş'ta Alvaro Negredo elmacık kemiğinde kırık şüphesiyle kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.
Beşiktaş konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:
M. Başakşehir maçında sağ elmacık kemiğine darbe alan futbolcumuz Alvaro Negredo, çökme kırığı şüphesiyle tomografi çektirmek üzere Acıbadem Fulya Hastanesi’ne götürülmüştür.
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