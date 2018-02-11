Negredo için gol duası! Yol ortasında önünü kesip...
5-0'lık Karabükspor galibiyeti sonrası Beşiktaş taraftarı golleri kaçıran Negredo'ya tepki göstermişti.
Beşiktaş, Karabükspor galibiyetiyle eski havasını yakalarken, 5-0'lık galibiyet sonrası eleştiri okları Negredo'ya gitmişti.
İspanyol golcü net pozisyonları harcarken, farklı galibiyette fileleri havalandıramamıştı. Yerine oyuna giren yeni transfer Vagner Love da iki gol atınca, Negredo tepkilerle karşı karşıya kaldı.
TRAFİKTE YAKALADI
Beşiktaş'ta beklenen performansı bir türlü sergileyemeyen Alvaro Negredo'yu bugün trafikte yakalayan bir Beşiktaş taraftarı ise ilginç bir olaya imza attı. Siyah-Beyazlı taraftar İspanyol golcünün goler atması için ellerini açarak dua etti. (Ajansspor)
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