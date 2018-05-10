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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
10.05.2018 - 18:51, Son Güncelleme:

Nefesler tutuldu! Zirat Türkiye Kupası sahibini buluyor... Akhisarspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Nefesler tutuldu! Zirat Türkiye Kupası sahibini buluyor... Akhisarspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde Diyarbakır'da Teleset Mobilya Akhisarspor'la karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe, 16 finalde sadece 6'sında kupayı kazanırken, finalde en çok kaybeden takım oldu. En son 2012-2013 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe, tarihinde ilk kez kupada final heyecanı yaşayacak olan Akhisarspor ile mücadele edecek ve kupanın 56'ncı şampiyonu belli olacak. Peki Akhisarspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nın finali bu akşam Diyarbakır'da yapılacak. Akhisarspor ve Fenerbahçe arasında oynanacak bu önemli müsabakaya her iki takımda kupayı alma arzusuyla çıkacak. Bu kritik karşılaşma öncesi futbolseverler maç hakkında bilgi edinmek için araştırma yapıyor. Peki Akhisarspor Fenerbahçe Türkiye Kupası Final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası final maçı ile açılışı da yapılacak olan Yeni Diyarbakır Stadı'nda maç öncesi hazırlıklar tamamlandı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı stat çevresinde trafik polisleri, yanlış park eden araçları yoldan kaldırırken, yaklaşık 2 kilometrelik yol boyunca da polis araçları hazır beklemeye başladı.

Kupada bu yıl namağlup şekilde finale kadar gelen Fenerbahçe, son kupasını 25 Ağustos 2014'te almıştı. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın öğrencileri bu hasreti bitirmek için sahada yer alacak.

AKHİSAR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Akhisarspor Fenerbahçe Türkiye Kupası Final maçı bu akşam 20:30'da başlayacak. Cüneyt Çakır'ın yöneteceği mücadele ATV kanalından canlı olarak yayınlanacak.

F.BAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe'de final maçı öncesi iki isim kadrodan çıkartıldı. Sarı lacivertli takımda Mehmet Ekici ile Dirar maç kadrosunda yer almıyor.

7. KUPANIN PEŞİNDE

Türkiye Kupası'nda bir sezon aranın ardından tekrar finale yükselen Fenerbahçe, kupayı 7. kez müzesine götürmeye çalışacak.

Son 14 sezonda 8. toplamda ise 17. kez final oynayacak sarı-lacivertliler, bu kupayı 1967-1968, 1973-1974, 1978-1979, 1982-1983, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında kazandı.

AYKUT KOCAMAN TARİHE GEÇMEK İÇİN SAHADA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, takımını zafere taşıması durumunda bu kupayı en fazla kazanan teknik adam unvanının tek başına sahibi olacak. Bu kulvarda, Fenerbahçe'yle iki, Atiker Konyaspor'la da bir kez mutlu sona ulaşan Kocaman, 56. kez düzenlenen Türkiye Kupası'nda efsane teknik direktörler Ahmet Suat Özyazıcı ve Gündüz Kılıç'la bu kupayı en fazla elde eden teknik direktör unvanını paylaşıyor.

Öte yandan, Fenerbahçe'nin kazandığı son iki Türkiye Kupası'nda da takımın başında Aykut Kocaman vardı. Kocaman, bu kulvarda oynadığı 3 final maçını da kaybetmezken, takımları hiç gol yemedi.

FİNALE NASIL GELDİLER?

Teleset Mobilya Akhisarspor kupa yolculuğuna 4’üncü turda 24 Erzincanspor’u 6-0 mağlup ederek başladı ve 5’inci turda da Ankara Demirspor’u deplasmanda 3-0 yenerken, iç sahada rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Son 16 turunda Boluspor ile kıyasıyla bir yarı final mücadelesi veren Akhisarspor, Bolu’da 2-1 mağlup olduğu rakibini Akhisar’da 1-0 mağlup ederek çeyrek finalde Kayserispor ile yarı final mücadelesi verdi. Kayserispor’u iç sahada 1-0 mağlup eden Akhisarspor, deplasmanda rakibiyle2-2 berabere kalarak Kayserispor’u kupanın dışına itti. Yarı finalde ise Galatasaray’ın rakibi olan Akhisarspor, kendi evinde lig lideri de olan Galatasaray’a 2-1 mağlup olan Ege temsilcisi deplasmanda Galatasaray’ı 2-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez finale çıktı. Ayrıca bu final Okan Buruk’un da ilk kupa finali olacak.ÿ

Türkiye Kupası’nı 7’nci kez müzesine götürmek isteyen Fenerbahçe, kupaya 5’inci turda Adana Demirspor’u iki maçta da mağlup ederken, son 16 turunda da İstanbulspor’u ilk maçta kendi evinde 2-0, deplasmanda ise 1-0 mağlup etti. Çeyrek finalde ise Giresunspor ile eşleşen Fenerbahçe iki karşılaşmadan da 2-1’lik galibiyetle tur atladı. Yarı finalde ise ligde şampiyonluk yarışı verdiği Beşiktaş ile eşleşen Fenerbahçe, ilk maçta deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Beşiktaş ile iç sahada oynadığı rövanş karşılaşması 57’nci dakikada ertelenirken, 3 Mayıs’ta oynanacak mücadeleye Beşiktaş çıkmayınca Fenerbahçe hükmen galibiyetle finale yükselerek Diyarbakır biletini kaptı.

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