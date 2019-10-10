Ne yaptın Tolgay Arslan! 1 milyon euro...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriNe yaptın Tolgay Arslan! 1 milyon euro...
GeriFutbol Ne yaptın Tolgay Arslan! 1 milyon euro...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Ajansspor
Haber Giriş: 10.10.2019 - 12:29, Son Güncelleme:

Ne yaptın Tolgay Arslan! 1 milyon euro...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ne yaptın Tolgay Arslan! 1 milyon euro...

Transfermarkt verilerine göre Fenerbahçe'de Altay Bayındır ve Vedat Muriç'in piyasa değerinde ciddi bir artış görünürken, Moses ve Tolgay Arslan değer kaybı yaşadı.

Dünya üzerinde futbolcuların tahmini bonservis bedellerini belirleyen Alman Transfermarkt.de internet sitesi, yeni değerleri açıkladı. Fenerbahçe’de değerini en çok yükselten ve en çok düşüş yaşayan oyuncular belli oldu.

Sarı-lacivertlilerin sezon başında Çaykur Rizespor’dan kadrosuna kattığı Vedat Muriqi, en büyük artış gösteren isim olarak öne çıktı. Fenerbahçeli futbolcuların eski ve yeni bonservisleri şöyle oluştu:

Altay 7'ye katladı!
Altay Bayındır’ın haziran ayında 600 bin euro olan değeri, yeni yapılan değerlendirmede 4 milyon euro olarak belirlendi.

Bir başka yeni transfer Deniz Türüç de yükselenler arasında yer aldı. Kayserispor’dan geldiği dönemde 3 milyon olarak gösterilen piyasa değeri, 3.5 milyon euroya çıktı.

Muriç'in değeri 5.5 milyon euro arttı
Rizespor’dan 3.5 milyon euro bedelle alınan ve o dönem tahmini bonservis bedeli 2.5 milyon euro gösterilen Vedat Muric’in değeri 5.5 milyonluk artışla (yaklaşık 3.2 kat) 8 milyon euro olarak tespit edildi.

Cocu döneminde transfer olduğu Fenerbahçe’de beklediği sürekli oynama fırsatını hanüz bulamayan Ferdi Kadıoğlu buna rağmen değerlendi, 900 bin euro’dan 1.5 milyon euroya yükseldi.

Jailson 5.5 milyon euro
Görev bölgesindeki değişikliklerle son dönemde sıkça gündeme gelen Jailson’un değeri, 4 milyondan 5.5 milyon euro’ya çıktı.

Ozan Tufan değerini 2'ye katladı
Ozan Tufan’ın bir önceki dönemde 1.5 milyon euro olan değeri 3 milyon euro oldu. Emre Belözoğlu 400 binden 500 bine; Tolga Ciğerci 600 binden 1 milyon euroya yükseldi.

Moses ve Tolgay'da düşüş
Victor Moses’in ise değeri azaldı. Nijeryalı futbolcunun piyasa değeri bir milyonluk gerilemeyle 10 milyon euroya indi.

Tolgay Arslan hayal kırıklığı yarattı

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon devre arasında ezeli rakibi Beşiktaş'tan 3,2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında büyük umutlarla transfer ettiği Tolgay Arslan ise 3 milyon euro olan piyasa değeri, 2 milyon euro'ya düştü.

29 yaşındaki futbolcu bu sezon sadece iki karşılaşmada forma şansı bulabildi.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Jose Mourinho, İngiltere'ye geri mi dönüyor?
Ne yaptın Tolgay Arslan! 1 milyon euro...
Son Dakika: Cüneyt Çakır, Slovenya-Avusturya maçına atandı
Anadolu Efes'in rakibi Alba Berlin