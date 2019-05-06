Ne yaptın Belhanda! Köşe bayrağında...
Belhanda, Beşiktaş derbisinde tehlikeli sularda yüzdü.
Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Belhanda, Beşiktaş derbisinde tehlikeli sularda yüzdü.
Fas'lı yıldız, maçın 42. dakikasında sarı kart gördü. Belhanda ikinci yarıda Fernando'nun golünde büyük sevinç yaşadı.
Belhanda'nın gol sevinci sırasında köşe bayrağına doğru bir tekme savurduğu görüldü. Görüntü sarı kırmızılı takımın resmi Twitter sayfasında paylaşıldı.
İşte o an...
😳 😂 @ynsbelhanda pic.twitter.com/dq2AnN1kcI— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 5 Mayıs 2019
"İnşallah bu işin sonunu getiririz"
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