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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
17.04.2019 - 08:16, Son Güncelleme:

Mustafa Pektemek arayışta...

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Mustafa Pektemek arayışta...

Beşiktaş’taki 8 yıllık macerası sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması sebebiyle noktalanacak olan Mustafa Pektemek, arayışa geçti!

Beşiktaş’taki 8 yıllık macerası sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması sebebiyle noktalanacak olan Mustafa Pektemek, arayışa geçti!

Sözleşme yenilenmeyeceği menajeri aracılığıyla kendisine iletilmesinin ardından yeni takım arayışına başlayan 30 yaşındaki futbolcu, kariyerine bir Spor Toto Süper Lig kulübünde devam etmeyi hedefliyor.

Pektemek, 8 sezonluk Beşiktaş kariyerinde 150 maça çıkıp 30 gol atmıştı.

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Mustafa Pektemek arayışta...

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