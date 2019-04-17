Mustafa Pektemek arayışta...
Beşiktaş’taki 8 yıllık macerası sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması sebebiyle noktalanacak olan Mustafa Pektemek, arayışa geçti!
Beşiktaş’taki 8 yıllık macerası sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması sebebiyle noktalanacak olan Mustafa Pektemek, arayışa geçti!
Sözleşme yenilenmeyeceği menajeri aracılığıyla kendisine iletilmesinin ardından yeni takım arayışına başlayan 30 yaşındaki futbolcu, kariyerine bir Spor Toto Süper Lig kulübünde devam etmeyi hedefliyor.
Pektemek, 8 sezonluk Beşiktaş kariyerinde 150 maça çıkıp 30 gol atmıştı.
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