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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
17.04.2019 - 08:36, Son Güncelleme:

Beşiktaş'tan kritik Kagawa hamlesi! La Liga...

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Beşiktaş'tan kritik Kagawa hamlesi! La Liga...

Beşiktaş başkanı Fikret Orman ve ekibi, Uzak Doğu açılımında başrolü verdiği Shinji Kagawa'yı ikna etmek için harekete geçti. Kulübü Borussia Dortmund’la da yakın zamanda pazarlıkların başlayacağı belirtildi.

Beşiktaş'ın devre arasında B.Dortmund'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Shinji Kagawa, performansıyla eski başarılı günlerine dönmesinin yakın olduğu mesajını verirken kariyeri ile ilgili hedeflerini de çizmeye başladı.

Daha önce İngiltere ve Almanya'da forma giyen ve İspanya'ya giderek üçlüyü tamamlamak isteyen Kagawa'nın bu ülkeden ciddi teklifler gelmesi halinde değerlendireceği belirtildi. Beşiktaş yönetimi ise Uzak Doğu projesi kapsamında büyük yatırım olarak görülen ve takımda da olumlu sinerji yaratan yıldız isim için tüm imkanlarını kullanma kararı aldı. Yıldız futbolcuyu ikna etmek için harekete geçen başkan Fikret Orman ve ekibinin, Dortmund'la da kısa bir süre içerisinde görüşmelere başlayacağı öğrenildi.

ADRİANO: HAKKIMDAKİ İDDİALARA GÜLÜYORUM

Başakşehir maçında sakatlığı olmamasına rağmen oynamadığı ileri sürülen Adriano, bunun tamamen bir uydurma olduğunu söyledi. Brezilyalı sol bek, "Sakatlığım vardı, kendimi iyi hissetmiyordum. Takımı hiçbir zaman yalnız bırakma niyetim olmadı. Hakkımdaki iddialara kulak asmıyorum. Sadece gülüp geçiyorum" dedi. Adriano, tamamen iyileştiğini ve Sivasspor maçında oynayabileceğini de sözlerine ekledi. Bu arada Medel'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. (Sabah)

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Beşiktaştan kritik Kagawa hamlesi La Liga...

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