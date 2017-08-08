Mustafa Denizli önümüzdeki sezon TRT'de

Tecrübeli teknik direktör Mustafa Denizli, yorumcu olarak ekranlara dönüyor. Son olarak Eskişehirspor'u çalıştıran Denizli, TRT Spor'da yorumculuk yapacak.

Ersin Düzen ile birlikte Stadyum programını yapacak olan 67 yaşındaki spor adamı, cumartesi ve pazar maçlarının bitiminde Ali Gültiken ile birlikte yorumlarını futbolseverler ile paylaşacak.

Üç büyük kulüpte de çalışan ve büyük başarılara imza atan Mustafa Denizli, yorumculuk kariyerinde de başarılı performansını sürdürecek. Denizli'nin adı, Fatih Terim'in görevinden alınmasının ardından milli takım ile anılıyordu. Ay-yıldızlı ekibin başına Mircea Lucescu getirildi.