Teknik direktör Mustafa Denizli, TRT Spor'da yayınlanan Futbolun Zirvesi programında açıklamalar yaptı.

Denizli'nin sözlerinden satırbaşları şöyle:

Şu görüntüyle Beşiktaş en azından çeyrek finale yakın. Bence gruptan çıkması kesin. En kötü şartlarda çeyrek finali yaşarız. Beşiktaş, Porto galibiyetiyle neler yapabileceğini gösterdi. Hangi futbol adamına Türkiye'de sorsaydınız. Bu grubu tercih ederdi. Sakın bu Beşiktaş'ın başarısına gölge düşürmesin. Beşiktaş'ın büyük başarısı var. Şunu unutmamak lazım. Monaco geçen sezonki oyuncularla maça çıksaydı, sonuç değişir miydi? Onu bilemiyoruz. Gençlerbirliği mağlubiyeti takımı kötü etkileyebilirdi"

Ben Beşiktaş'ın kaybedeceğini asla düşünmüyordum. Tecrübelerin getirdiği öngörü vardır. Ligde ve Avrupa'daki hava çok farklıdır. Hangi santrfor bu arkadaşlarla oynamak istemez. Bazı golcüler vardır, bazı liglerin golcüleri.

"Derbiyi muhtemelen Cüneyt Çakır yönetecek. Kağıt üzerinde iki isim var. Fırat Aydınus ve Cüneyt Çakır."