Mustafa Cengiz: Lig bitmeden seçim yok
“Seçimin olması için önce ligin bitmesi lazım. Futbolcuların seçim atmosferinden olumsuz etkilenmesini istemiyoruz. Bu yüzden genel kurulun ilk ayağı, mayıs ayının son haftasında yapılmalı.”
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, seçim tarihinin henüz açıklanmaması sonrasında oluşan spekülasyonlara net bir yarıt verdi. 20 Ocak’taki olağanüstü genel kurul öncesi camiaya verdiği sözü tutacağını belirten Cengiz, şunları söyledi: “Üzerimizde baskı kurmaya çalışıyorlar. Bunlara gerek yok. Ben ne dediysem odur. Camiaya bir söz verdim. Seçimin olması için önce ligin bitmesi lazım. Futbolcuların seçim atmosferinden olumsuz etkilenmesini istemiyoruz. Bu yüzden genel kurulun ilk ayağı mayıs son haftasında yapılmalı. Bunu planlıyoruz.”
UEFA’nın G.Saray ile ilgili kararını 19 Nisan’da vereceği iddiasının doğru olmadığını da söyleyen Cengiz, “Bize bu konuda bir bilgi gelmedi. Kararın mayısta açıklanmasını bekliyoruz. UEFA’nın yanlış bir karar vermeyeceğini düşünüyoruz. Biz zaten yanlışların olduğunu baştan kabul ettik. Bakın, bu bir dizi film ve 37. bölümdeyiz.
20. bölümden sonra lastik patlamış! Doğruları söyleyip bu tabloyu düzelteceğiz diye söz verdik” ifadelerini kullandı. Çalışma temposu hakkında da bilgi veren Cengiz, “İlk geldiğimde günde 500 sayfa okuyordum. Şimdi 50 sayfaya kadar indi. Geceleri, kalkıp dosyaları okuyorum” dedi.
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