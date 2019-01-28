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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
28.01.2019 - 16:16, Son Güncelleme:

Mustafa Cengiz'den flaş açıklamalar!

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Mustafa Cengiz'den flaş açıklamalar!

Galatasaray Olağanüstü Divan Kurulu'nda Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz, konuşma yaptı. Başkan Cengiz, yönetimi eleştiren eski başkan Duygun Yarsuvat'a seslenerek, "Bizim bilançoda 'cinlik' yaptığımızı söylüyor. UEFA'dan elde edeceğimiz muhtemel gelirleri bu yılın bilançosuna koyduğumuzu söylüyor. Çok üzüldüm. " sözleriyle sitem etti.

Galatasaray Olağanüstü Divan Kurulu'nda Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz konuştu. Cengiz, konuşması sırasında kendi yönetimini eleştiren Duygun Yarsuvat ile alakalı "Ordinaryüs Profesörümüzün burada olmasını isterdim" demesi üzerine salonda yer alan Yarsuvat, Galatasaray başkanı Cengiz'e "Buradayım" diye seslendi.

Başkan Cengiz'in açıklamalarında satır başları şu şekilde:

- Devlet, artık başka çıkış noktası kalmayan ve dünya çapındaki kulüplerle yarışan kulüplerimizin içine düştüğü mali durumlara çözüm yolu bulmaya çalışıyor.

- Ocak itibarıyle ödememiz gereken çok yüksek miktarlar var. Türkiye'deki kulüplerin borcu toplamda 15 milyar TL'yi buluyor. Borç alacak farkı ise 10 milyar TL.

- Bizim şu anda ödememiz gereken çok yüksek miktarlar var. 3 ayda bir borçsuzluk belgesi alıyoruz. Biriken mali sorunlar var. Devlet kredilendirme yapmıyor.

- Amatör branşlara 27 milyon TL kaynak yarattık.

- Duygun Yarsuvat, bizim bilançoda 'cinlik' yaptığımızı söylüyor. UEFA'dan elde edeceğimiz muhtemel gelirleri bu yılın bilançosuna koyduğumuzu söylüyor. Çok üzüldüm. İnanamadım bunların söylendiğine.

- Biz uluslararası bağımsız bir şirketin denetimi altındayız. Bilançoda oynama yapmışsak bu zaten suçtur. Kaldı ki ayrıca UEFA denetimindeyiz. Bunun dışında bir yabancı şirket tarafından daha denetleniyoruz. Bu denetlemeler sonucunda UEFA'dan geçerlilik raporu aldık.

- Üzerimizdeki baskıyı biliyorsunuz. Hanım bile 'Transfer yapmadınız' diye benimle konuşmuyor.

- Listeyi 4-5 futbolcuya indirdik. Bir terslik olmazsa hayırlı olacağına inanıyoruz. Taraftarımıza ve camiamıza, en uygun mali şartlarla layık olan transferleri yapacağız. Kimse bize baskıyla, tehditle, hakaretle Galatasaray'ın parasını sokağa attıramaz.

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