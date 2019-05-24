Mustafa Cengiz: Delikanlıca bizi kutlasınlar

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, şampiyonluk sonrası verdiği ilk röportajında çarpıcı açıklamalar yapmaya devam etti. Cengiz, diğer kulüplerden hakem hatalarıyla ilgili gelen eleştirilere yanıt verirken, başarılarının takdir edilmesini vurguladı.

- Fenerbahçe Başkanı Koç, “Hakemler hakkında kim çok konuşursa işler onun için pozitif oluyor” dedi. Başka rakiplerinizden de eleştiriler geldi Ne dersiniz?...

Kayıtlar açıklansaydı

Biz hakemlerle ilgili konuşurken asla herhangi bir camiayı hedef almadık. Direkt dedik ki; “Şu maçta şu kayıtlar açıklansın. Hatalarını alışkanlık haline getirenler var. Şu isimlerin çekilmesi gerekli.” Ben başka rakiplerimin maçları ile alakalı ben konuşmam. Biz Kulüpler Birliği’nin bildirisine karşı çıktık. 17 kulüp adına yapılan o metin Kulüpler Birliği’ne dinamit koydu ve patlattı. Onu okuduğumda şok yaşadım.

Aleyhimize hata daha fazla

Galatasaray hakemler sayesinde şampiyon oldu” gibi suçlamalar var. Bu konuda neler söylersiniz? - Kişiye sormuşlar, “Karşıyı nasıl bilirsin” diye, “Kendim gibi bilirim” demiş! Biz, geçmiş şampiyonlukların da, şu ya da bu şekilde onaylasak da, onaylamasak da rakibin çabaları ile olduğuna inanırız. Hakemle kazanılmış bir şampiyonluk varsa, tam tersine bizim hakemle kaybedilmiş puanlarımız var. Otursunlar, objektif şekilde öyle taraflı değil, objektif gözle baksınlar. Bizim aleyhimize olan tartışmalı pozisyonlar çok daha fazla. Biz bundan rahatsızız. Mertçe, delikanlıca tebrik etmek büyüklüktür, meziyettir. Bu büyüklük ve meziyeti herkesten bekliyoruz. Rakiplerimizin şampiyonluğumuzu kutlaması gerekir.

Rakiplerimiz Galatasaray'ı UEFA'ya şikayet etti

Galatasaray Başkanı, “Maddi anlamda rahatlayınca transfer yaptık. Biz bunu yapınca da rakiplerimiz hem UEFA’ya, hem başka yerlere gidip, ‘Paraları har vurup harman savuruyorlar” ifadelerini kullandı.

- Yeni dönemde Galatasaray’ın transfer planlaması nasıl olacak?

Öncelikle geçen yıl forvet konusunda ortaya çıkan tabloda Galatasaray taraftarı haklı idi. Anlatamadık! Finansal fair play deyince ona da kızıyorlardı. Sattığımız kadar almak durumundayız. Rodrigues ve Ozan Kabak’ın satılması ile hem sayısal hem de maddi anlamda rahatladığımız için transfer yaptık. Bu kez bunu yapınca da rakiplerimiz hem UEFA hem de başka yerlere gidip ‘Paraları har vurup harman savuruyorlar’ diye açık söylemlerde bulundular. Bunun bilgisi bize UEFA’dan geldi.

TARAFTAR MERAK ETMESiN

Transfer için taraftara mesajınız var mı?

Bizim UEFA ve CAS serüvenimiz okullarda ders olarak okutulması gereken bir destan! Oya gibi, dantel gibi işledik. Mali konularda da öyleyiz. Hala da bitmedi, örgüler devam ediyor. Galatasaray taraftarı rahat olsun. Biz transferi, FFP kriterleri içinde en iyi beklentilerde karşılayacak haldeyiz. Bu sene biraz önceden, erkenden de davrandık. Teknik heyetin istediğini, şartlarımız uygun olduğunda onaylıyoruz.

Mars’ta yürüsek bazıları ibra etmez

- Yeni bir seçim kararı almayı düşünüyor musunuz?

Ben bunu anlamıyorum. Ben bağımsız kararlar vermem. Camiamın genel eğilimine bakarım. Yönetime şiddetli tepki verilmesinin, nedenlerini çözemedim. Çözsem belki ben de onlarla birlikte el kaldıracağım. İbra etmemenin gerekçesi nedir? Biri bir hırsızlık yapar, yolsuzluk olur, kritik siyasi, olağanüstü bir şey yaşanır... Anlarım. Öyle bir durum da ortada yok. Ortada bir başarı var.

NASIL BIRAKIP GiDEYİM?

- Neden böyle oluyor?

Biz birilerine müthiş rahatsızlık veriyoruz. Genel kurulda 50 kişi konuşuyor, 48 kişi bize ağır şekilde saldırıyor. Neden? Gerçekten çok samimi soruyorum? Neden bu şiddet, tepki, celal?.. Şok yaşıyorum. Biz Mars’ta yürüsek yine ibra edilmeyiz bazılarınca...Hiç yaptığın önemli değil! Biz bunu anlamıyoruz. 2 bin 525 oy almışız. Ben bu insanlara nasıl ihanet edeyim. Ben bırakıp nasıl gideyim? Mahkemeye başvuranlar oldu. Onlara hakkımı helal etmeyeceğim.

Biz kazanınca yabancı konusu ortaya atılıyor

Türkiye’de bence konuşulanın tam tersine yabancı sınırlaması var! Yerlide hiçbir sınırlama yok. Galatasaray ne zaman ki, galip geliyor, maçlarını kazanıyor, bu yabancı kuralı ortaya atılıyor. Bazıları maalesef başarısızlıklarını, yabancı kuralı ile izah etmeye çalışıyor. ‘Oynatacak futbolcu bulamıyorum’ diyen Milli Takım eski teknik direktörü... Değerli bir antrenör ama o ateşledi bunu. Herkesi de etkiledi.

KUZEY KORE ÖRNEĞİ!

Yabancı sınırlamasına karşıyım ben! Futbolda otarşizm, Kuzey Kore’de var. Hiç oynatamıyorsun. Biz sıralamasını yaptırdık. Hangi ülkede ne uygulandığına dair....Önde gelen ve örnek alacağımız liglerde böyle bir şey yok.”