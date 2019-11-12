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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
12.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Mustafa Cengiz: "Benim gündemim seçim değil, Galatasaray"

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Mustafa Cengiz: "Benim gündemim seçim değil, Galatasaray"

Erken seçime karşı olduğunu dile getiren Cengiz, düşüncesi bu yönde olmasına rağmen Galatasaray’ın menfaati neyi gerektiriyorsa onu yapacaklarını belirtip ekledi: “Biz buraya kazık çakmadık!”

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray‘da 23 Mart 2019’da yapılan ve Mustafa Cengiz yönetiminin idari açıdan ibra edilmemesiyle sonuçlanan Mali Genel Kurul toplantısının artçı sarsıntıları devam ediyor. Yönetim kurulu ve muhalefetin karşılıklı olarak çok sayıda dava açtığı süreçte İstinaf mahkemesinin 16 Ekim’de aldığı karar, kulüpte yeniden erken seçim seslerinin yükselmesine yol açtı. Başkan Mustafa Cengiz, bu konudaki düşüncesini ve yol haritasını Hürriyet’e şu sözlerle anlattı:

Biz gerekli görürsek seçime gideriz

Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay’ın başvurusu üzerine alınan yürütmeyi durdurma kararı için İstinaf mahkemesi ibrasızlığı yok hükmünde sayıyor ve ‘seçime gidebilir’ diyor. Kısaca biz yönetim olarak seçime gitmek zorunda değiliz. Gerekli görürsek seçime gideriz. Ben zaten Riva, Florya projeleri ve borç yapılandırması ile uğraşıyorum. Benim gündemim seçim değil, Galatasaray. Bu noktada gerçekleşen bu hamleyi anlamlı buluyorum! Yargıtay’ın idari ve mali ibra birbirinden ayrılamaz’ görüşüne rağmen İstinaf mahkemesinin böyle bir karar alması hukuk adına düşündürücü bir durum.”

Sportif A.Ş.’yi kurtardık

Cengiz, düşüncesi bu yönde olmasına rağmen Galatasaray’ın menfaati neyi gerektiriyorsa onu yapacaklarını belirterek, “Biz buraya kazık çakmadık! Galatasaray’ın hayrına olan kararı alırız. Mali ve sportif açıdan bize bir şey diyebiliyorlar mı? Almadık kupa bırakmadık. Galatasaray’a kayyum atanacaktı geldiğimizde. 5 yıl üst üste Sportif A.Ş. zarar etti. Geldik ve 6. yıl kâr ettirerek, kurtardık. Bunlar engelleniyor. Niye engelleniyor, çünkü bazı menfaat grupları var. Ve bu kişiler lisenin adını kullanıyor” diye konuştu.

CENGİZ YENİDEN ADAY OLABİLİR

Galatasaray Kulübü tüzüğünü düzenleyen Prof. Dr. Mehmet Helvacı, İstinaf mahkemesinin aldığı kararı Hürriyet’e yorumladı: “Bu karara göre Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri, seçime gidilirse yeniden aday olabilir. Mahkeme kararının kulübe tebliğinden sonraki 1 ay içinde seçim yapılmak zorunda. Yönetim bu karara itiraz edebilir.”

Mustafa Cengiz: Benim gündemim seçim değil, Galatasaray

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