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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.11.2019 - 23:30, Son Güncelleme:

Murat Şahin: Defansif anlamda bazı sıkıntılar yaşadık

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Murat Şahin: Defansif anlamda bazı sıkıntılar yaşadık

Süper Lig’in 13. haftasında Gençlerbirliği ile 3-3 berabere kalan Yeni Malatyaspor Teknik Direktör Yardımcısı Murat Şahin, “2-1’lik mağlubiyetten maçı çevirip uzatmalarda gol yemek bizi üzdü” dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yeni Malatyaspor Teknik Direktör Yardımcısı Murat Şahin, “Maçın skoruna bakınca enteresan bol gollü bir maç oldu. Maçtan önce bu kadar gol olacağını düşünmedik. Defansif anlamda bazı sıkıntılar yaşadık. 2-1’lik mağlubiyetten maçı çevirip uzatmalarda gol yemek bizi üzdü. 3 haftadır beraberlik alıyorduk. Bu maçta bozabileceğimizi düşündüğümüz bir rakip ile oynadık. İzleyenler için güzel maç olduğunu düşünüyorum. Sonuçta 3-3 gibi sansasyonel bir skor çıktı. İki tarafta galip gelebilecek pozisyonları buldu. Ama sonuçta berabere bitti. İki takımda 1 puanla ayrılmış oldu” diye konuştu.

Maçın hakemlerine de değinen Şahin, “İlk yarının 45. dakikasında korner kullanırken Acquah ile bir pozisyon yakaladık ve oyunu kestiler. İkinci yarının son saniyelerinde yine böyle yakaladığımız bir pozisyonda aynısını yaptılar. İkisinde de süre bitmişti. 4. hakeme sorduğumda ilk yarıdaki pozisyon için sürenin bittiğini hakemlerin korneri kullandıktan sonra düdüğü çaldığını söylemişti. Aynısını ikinci yarıda 3’e 1 yakalandığımız pozisyonda yapmadılar ve devam ettirdiler. Hakemlerimizin en büyük sorunu bu. Tartışma konuları da buradan geliyor. Birine verip birine vermediğinizde olmuyor. Ya ikisini de vereceksiniz yada ikisini de devam ettireceksiniz” ifadelerini kullandı.

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