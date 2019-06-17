Muğdat Çelik, Başakşehir yolunda
Tecrübeli oyuncu, Terim istemezse takımdan ayrılacak ve kendisini isteyen turuncu lacivertlilere imza atacak.
G.SARAY’da transfer çalışmaları devam ederken takımda kalacak ve gidecek oyuncular da en kısa zamanda belirlenecek.
Akhisarspor’dan geçen sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak bekleneni veremeyen ve ilk 11’de girmekte zorlanan Muğdat Çelik’in de ayrılması bekleniyor.
Yine de tecrübeli oyuncuyla ilgili son kararı Fatih Terim verecek. Durumu 1 hafta sonra netlik kazanacak olan Muğdat’ın Medipol Başakşehir ile temas halinde olduğu ve Galatasaray’dan ayrılması durumunda turuncu lacivertli ekibe imza atacağı öğrenildi.
Muğdat geçen sezon 10’u ligde olmak üzere toplamda 18 maçta Galatasaray forması giydi. Bu maçların 7’sine ilk 11’de başlayabilen 29 yaşındaki oyuncu 4 gol atarken 1 de asist yaptı.
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