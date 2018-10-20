Mossoro attı Başakşehir kazandı
Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip müsabakadan 1-0 üstün ayrıldı.
Mücadelenin ilk yarısında ev sahibi ekip daha etkin bir futbol ortaya sergiledi. Dakikalar 40'ı gösterdiğinde Mossoro attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda da takımlar gol için pozisyonlar yakalasa da maçta başka gol sesi çıkmadı ve Başakşehir sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
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