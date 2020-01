Moryke Fofana: Babamı ilk kez 17 yaşımda gördüm

Biz fakir bir ülkede büyüdük. Ben 6 aylıkken babam çalışmak için Amerika'ya gitmişti. Ben annemle kalmak zorunda kalmıştım. 11 yaşına geldiğimde annem, babamın yanına gitmek zorunda kaldı. O dönemlerde futbolu, futbolcu olmak için oynamıyordum. Futbol oynamaktan zevk alıyordum, kendimi mutlu etmek için oynuyordum. Futbol oynamaya gittiğim alan otobüsle 6-7 saat sürüyordu. Böyle bir dönemden, süreçten geçtim yani. Babamı ilk kez 17 yaşında gördüm. O zamana kadar sadece telefonla konuşuyorduk" dedi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Moryke Fofana, takımının Antalya kampında aile yaşantısından futbola nasıl başladığına, teknik direktör Sergen Yalçın ile ilişkisinden sarı-siyahlılara transferine kadar birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Ailesiyle ilgili konuşurken ve babasını ilk kez 17 yaşında yüz yüze gördüğünü anlatırken 28 yaşındaki futbolcunun gözleri doldu.

Röportaja Türkçe olarak "Merhaba, ben Fofana, Malatyaspor" sözleriyle başlayan Fofana, "İlk yarıyı iyi bir yerde bitirdiğimize inanıyorum. İkinci yarıyı daha iyi bir noktada bitirebilmek için buradayız. Kampımız şu ana kadar güzel geçti, inşallah bundan sonrası da güzel geçecek. Kampın kalanını iyi geçirip, ikinci yarıya formda başlamak istiyoruz. İkinci yarıda puanları toplamak istiyoruz" dedi.

"TÜRK İNSANINI SEVİYORUM"

Futbol hayatına yaklaşık 4 yıldır Türkiye'de devam ettiğini belirten Fofana, "Burada çok mutluyum. Konyaspor'da çok güzel günler geçirip, Malatyaspor'a geldim. Burada da her şey çok güzel gidiyor. Ben de karakter olarak oynadığım takımları ileriye götürmek için elimden ne geliyorsa sahada uygulamak isterim. Buna karşılık takımın ve taraftarın da bana yaklaşımı güzel oluyor, güzel tepkiler alıyorum. Türk insanını seviyorum" şeklinde konuştu.

"HEDEFİMİZ AVRUPA'YA GİDEBİLMEK İÇİN YETERLİ PUANI ALMAK"

Süper Lig'in zorluğuna ve takımların puanlarının birbirine çok yakın olduğuna dikkat çeken Fofana, "Takım olarak hedeflerimizi belirliyoruz ama bu hedeflere ulaşmak için öncelikle çalışmak lazım. Öncelikli hedefimiz maçlara ve antrenmanlara odaklanmak olmalı. Ben de kendimi daha iyi çalışmaya adapte ediyorum. Türkiye ligi zor bir lig, her hafta değişkenlik gösteriyor. Lig lideri 8'inci sıraya düşebiliyor, 8'inci sıradaki en alta düşüp, en üste çıkabiliyor. Puanlar birbirine çok yakın. Bundan sonraki hedefimiz Avrupa'ya gidebilmek için yeterli puanı almak" ifadelerini kullandı.

"MALATYASPOR'A GELMEMDE SERGEN HOCANIN ETKİSİ OLDU"

Teknik direktörleri Sergen Yalçın ile hedeflerine ulaşabileceğini düşündüğünü söyleyen Fofana, "Sergen hoca ile Konya'da çalıştığımız dönemde Konyaspor zorlu bir süreçten geçiyordu. Sergen hoca ile birlikte bir yükselişe geçti. Malatyaspor'a transferimde tabii ki etkili oldu. Daha öncesinde Malatyaspor ile görüşmelerimiz olmuştu. Daha sonra Sergen hocanın buraya geldiğini duydum. Buraya imza atmamda tabii ki hocanın etkisi oldu. Neden diyeceksiniz. Bütün futbolcuların bir hayali vardır. Her gün bir önceki günden daha iyi olmak. Ben de bu hayale, hedefe Sergen hoca ile ulaşabileceğimi düşündüm. Ondan dolayı Malatya'yı tercih ettim" diye konuştu.

"ŞU AN İSTESİNLER SÖZLEŞMEMİ UZATIRIM"

Malatya'da çok mutlu olduğunu vurgulayan deneyimli oyuncu şöyle konuştu:

"Kontratımın bitmesine yaklaşık 1.5 yıl var. Bunları şimdiden konuşmak doğru değil. Kaderimizde ne varsa onu yaşayacağız. Şu andaki düşüncelerimi soracak olursanız, ben burada çok mutluyum. Şu an istesinler sözleşmemi uzatırım."

"BABAMI YÜZ YÜZE İLK KEZ 17 YAŞIMDA GÖRDÜM"

Babasını yüz yüze ilk kez 17 yaşında gördüğünü anlatan Fofana, "Bunları söylemek istemiyordum. Kameralar karşısında ilk kez söylüyorum. Biz fakir bir ülkede büyüdük. Ben 6 aylıkken babam çalışmak için Amerika'ya gitmişti. Ben annemle kalmak zorunda kalmıştım. 11 yaşıma geldiğimde annem, babamın yanına gitmek zorunda kaldı. Bu sefer de kardeşlerimle kalmak zorundaydım. O dönemlerde futbolu, futbolcu olmak için oynamıyordum. Futbol oynamaktan zevk alıyordum, kendimi mutlu etmek için oynuyordum. Futbol oynamaya gittiğim alan otobüsle 6-7 saat sürüyordu. Böyle bir dönemden, süreçten geçtim yani. Babamı ilk kez 17 yaşımda gördüm. O zamana kadar sadece telefonla konuşuyorduk. Babam yurt dışında çalışmak zorundaydı" ifadelerini kullandı.

"AİLEM BENİM HER ŞEYİM"

Anne ve babasıyla telefonda saatlerce konuştuğunu söyleyen Fildişi Sahilli futbolcu, "Bazen annem ve babamla telefonda saatlerce konuşuyorum. Arkadaşlarım, böyle bir şey olamaz, bu kadar konuşacak ne buluyorsun, diyorlar. Aile bağlarını koparmak düşünülemez bile. Annem, babam, kardeşlerim ve akrabalarım benim için her şeyler. Benim buradaki başarımın sebebi onlar. Hayata tutunmanın sebebi de onlar. Onların sayesinde buralara geldim. Bu saatten sonra da onlarsız olmaz" şeklinde konuştu.

"HERKESLE ÇOK İYİ ANLAŞIYORUM"

Takımdaki herkesle çok iyi anlaştığını dile getiren Fofana, şunları kaydetti:

"Takım içinde arkadaşlarla 'Afrika birliği' diye bir esprimiz var. Bifouma, Chebake, Chaalali, Farnolle; böyle bir birliğimiz var, biz zaten hepimiz aynı dili konuştuğumuz için. Takımdaki herkesle aram çok iyi, herkesle çok iyi anlaşıyorum ama ancak bu isimlerle aynı dili konuştuğumuz için biraz yakınlık hissediyoruz birbirimize."

"HER MAÇ ZOR, KOLAY MAÇ YOK"

İç sahada bazen beklenmedik puan kayıpları yaşadıklarını belirten Moryke Fofana, "Hiçbir maç kolay değil ama kaybetmemiz lazımdı. Belki şahsi hatalarımız yüzünden belki takım olarak iyi motive olamadığımız için kaybettiğimiz maçlar vardı. Taraftarlarımızdan takım ve şahsım adına özür diliyorum. Tabii ki her maç zor, kolay maç yok. Ancak bazen bizi de anlasınlar. Ailevi sorunlarımız oluyor. Tabii bunu sahaya yansıtmamamız lazım. Her şey geçmişte kaldı. İkinci yarı çok farklı bir Malatyaspor olacak" diye konuştu.

"SERGEN HOCA FUTBOLCU OLARAK DOĞMUŞ"

Teknik direktörü Sergen Yalçın hakkında da değerlendirmede bulunan Fofana, "Sergen hocayı övmek ya da anlatmak benim haddim değil. Tüm Türkiye ve dünya biliyor ki Sergen hoca bir efsane. Hatta Konyaspor döneminde 5'e 5 bir maç yapıyorduk. Hoca da oyuna girmişti. Sol ayağıyla göremeyeceğiniz bir aşırtma gol attı. Müthiş bir aşırtmaydı. Orada kendi kendime dedim ki Sergen Hoca futbolcu olarak doğmuş" ifadelerini kullandı.

Fofana, röportajın sonunda ise Yeni Malatyaspor taraftarlarına Türkçe "Birlikte başaracağız" diye mesaj gönderdi.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!