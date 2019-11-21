Mourinho'ya 275 Milyon Lira’lık müthiş sözleşme
Manchester United’dan 2018’de ayrıldıktan sonra bir süredir boşta olan Jose Mourinho, Mauricio Pochettino’yu gönderen Tottenham’ın yeni hocası oldu. Tecrübeli teknik adam, Premier Lig ekibinden 2,5 yılda toplamda 275 milyon lira kazanacak.
Premier Lig'de sezona kötü başlayan ve ilk 12 hafta sonunda 14 puanla 14. sırada kalan Tottenham’da menajer Mauricio Pochettino ile yollar ayrıldı. Londra ekibinde, Arjantinli teknik adamın yerine dudak uçuklatıcı bir maaşla Jose Mourinho getirildi. Tottenham ile 2,5 yıllık sözleşme imzalayan Portekizli teknik adam, bu sözleşmede yıllık 15 milyon Pound, yani 110 milyon 238 bin lira kazanacak. Toplamda ise 275 yaklaşık 275 milyon lira alacak. Mourinho, bu sözleşmeyle birlikte selefine göre yaklaşık iki katı maaş alacak. Pochettino, Tottenham’dan yılda 8,5 milyon Pound kazanıyordu.
MANU’DAKi MAAŞINDAN AZ
2016 yılında başına geçtiği İngiliz devi Manchester United’la yollarını 18 Aralık 2018’de ayıran Mourinho, o tarihten bu yana takım çalıştırmıyor. Tottenham Kulübü ile astronomik bir rakama imza atan Mou, buna rağmen Manchester United’dan kazandığı maaşın yanına yaklaşamadı. 56 yaşındaki teknik adam, ManU’da yıllık 153 milyon 23 bin lira maaş alıyordu.
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