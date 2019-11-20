Jose Mourinho'nun Tottenham'da ilk sözleri!
Premier Lig'de Tottenham'ın başına geçen Jose Mourinho, imzanın ardından ilk kez konuştu.
Spor Arena Dış Haber | Yeni takımı Tottenham'da teknik direktör olarak ilk kez konuşan Mourinho, şu sözleri kullandı;
Size neyin sözünü verebilirim? Tutku! Gerçek tutku! Tutku, benim işim. Ben kariyerim boyunca işime hep tutkuyla sarıldım. Tottenham gibi bir kulüpte olduğum için daha mutlu olamazdım.
Tottenham stadı güzel mi? Bence dünyanın en güzel stadyumu. Gerçek bu... Burada olmayı seviyorum.
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