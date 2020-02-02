MKE Ankaragücü 1-1 Kasımpaşa (Maç Özeti)

Süper Lig 20. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Kasımpaşa'yı 1-0 öne geçiren golü 7. dakikada Mame Thiam kaydetti. Ev sahibi ekibe 1 puanı getiren beraberlik sayısı ise 50. dakikada penaltıdan Gerson Rodrigues'den geldi.

Alınan bu sonucun ardından Kasımpaşa 16 puanla 16. sırada kaldı. MKE Ankaragücü ise 14 puanla 17. sıradan kurtulamadı.

MKE Ankaragücü: 1 - Kasımpaşa: 1



Stat: Eryaman

Hakemler: Halil Umut Meler, Bahattin Duran, İlker Takpak

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Lukasik, Sedat Ağçay (Dk. 63 Faty), Rodrigues, Scarione (Dk. 56 İlhan Parlak), Lobjanidze (Dk. 78 Michalak), Orgill

Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Hadadi, Tarkan Serbest, Tirpan, Ndongala (90 7 Ahmet Hakan Demirli), İlhan Depe (Dk. 72 Anıl Koç), Quaresma (Dk. 90 4 Doğucan Haspolat), Thiam

Goller: Dk. 7 Thiam (Kasımpaşa), Dk. 50 Rodrigues (Penaltıdan) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 22 Tarkan Serbest, Dk. 45 1 Ndongala, Dk. 83 Quaresma (Kasımpaşa ), Dk. 76 Faty, Dk. 83 Orgill, Dk. 90 2 Kulusic (MKE Ankaragücü)

MKE ANKARAGÜCÜ 1-1 KASIMPAŞA MAÇININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ

10. dakikada Hadergjonaj'ın ceza alanının sağından yaptığı ortada Thiam'ın kafa vuruşunda top, direğin yanından auta gitti.

18. dakikada Scarione'nin kullandığı kornerde ceza alanın içinde iyi yükselen Kulusic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Fatih Öztürk kontrol etti.

19. dakikada Rodrigues'in ceza alanın solundan sert şutunda kaleci Fatih Öztürk, topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

28. dakikada Orgill'in pasında ceza alanında topla buluşan Lobjanidze'nin vuruşunda direğe çarpan top auta gitti.

46. dakikada Kasımpaşa ceza alanında topla buluşan Lobjanidze'nin vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü. Ceza alanında oluşan karambolde hakem, Orgill'in düşürülmesi sonucunda VAR'a gitti ve penaltı kararı verdi. Maçta 50. dakikada penaltı atışını kullanan Rodrigues, topu ağlara göndererek 1-1 eşitliği sağladı.

59. dakikada Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Korcan Çelikay, topu direğin üzerinden kornere çeldi.

68. dakikada Orgill'in pasında topla buluşan İlhan Parlak'ın vuruşunda top direğin üstünden az farkla auta çıktı.





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