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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerFutbol HaberleriMircea Lucescu: Türk futbolcuların potansiyellerine güveniyorum
Futbol Mircea Lucescu: Türk futbolcuların potansiyellerine güveniyorum
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Futbol
28.02.2018 - 17:45, Son Güncelleme:

Mircea Lucescu: Türk futbolcuların potansiyellerine güveniyorum

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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Türk futbolcuların potansiyeline güvendiğini söyledi.

Rumen teknik adam, A Milli Takım oyuncu havuzunun genişletilmesi amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda, Spor Toto 1. Lig kulüplerinin 23 yaş altı futbolcularından oluşan karmaların 2-2 berabere kaldığı maçı izledi.

Tesislerde dün de TFF 2. Lig kulüplerinin 23 yaş altı futbolcularından oluşan karmaların maçını takip eden Lucescu, organizasyonla ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu oyuncuları buraya çağırırken çok fazla maç izlendi. Takımları ve oyuncuları takip ettik. Batı'dan büyük ağırlıkta oyuncu var. Liglerde Doğu'dan çok fazla kulüp olmamasının da etkisi var bunda. Bu yaptığımız karma etkinlikleri sürdüreceğiz çünkü ben Türk futbolcularının potansiyeline güveniyorum. Buralardan bir şey çıkaracağız." diye konuştu.

Tecrübeli futbol adamı, "Çok iyi ve faydalı bir etkinlik oldu. Hedefimiz Spor Toto 1. Lig ve TFF 2. Lig'de oynayan futbolcuların düzeyini görmekti. Hali hazırda milli olan oyuncularımızla seviye farklarını karşılaştırmak için güzel bir imkandı. Burada etkinliği, potansiyeli görmek için yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

- Yiğit: "İki aylık bir süre içinde her takım 6-7 defa izlendi"

Riva'daki organizasyona davet edilen oyuncuların iki aylık bir süreçte belirlendiğini aktaran 15 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Nedim Yiğit ise şunları kaydetti:

"254 maç takip edildi. İki aylık bir süre içinde her takım 6-7 defa izlendi. Bu çocuklar, 12-16 yaş aralığından beri bildiğimiz futbolcular. Ben de ülkenin oyuncu potansiyelinin olduğuna inanıyorum. Bunu geliştirerek işin içine daha fazla kulübün katılmasıyla bu artacaktır. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'daki kulüplerin daha aktif olmasıyla bizim çok büyük bir havuzumuz olacak."

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