Mircea Lucescu açıkladı! "Beşiktaş ve Fenerbahçe ile..."

Rumen teknik adamın Fanatik Gazetesi'ne yaptığı açıklamalar şöyle:

'Başakşehir şampiyon olamadı, çünkü...'

“Bana göre sezonun en büyük finali Galatasaray ile Başakşehir arasındaki maç olacak. Fatih Terim’in takımı özellikle sahasında baskıyı iyi kuruyor, ileri uçta yaratıcı adamları var ve formdalar. Ancak dikkatli olmalılar çünkü karşılarında en ufak bir hatada cezayı kesen bir rakip olacak. Başakşehir’in handikabı kadrosunun yaş ortalamasının yüksekliği. Bakın geçen sene de bu yüzden kaptırdılar şampiyonluğu. O tempo ligin sonuna doğru daha fazla dinamizm istiyor. Burada Abdullah Avcı’ya da bir paragraf açmak gerek. Çok istikrarlı ve iyi futbol oynatıyor.”

'Tüm statlarda atmosfer müthiş'

“Ne derbiydi ama değil mi! Neydi o atmosfer. Türkiye dışında nereye giderseniz gidin, Galatasaray-Beşiktaş maçında taraftarın yarattığı bu atmosferi göremezsiniz. Kadıköy’e gidiyorum binlerce taraftar, yine müthiş ambiyans, harika koreografiler. Beşiktaş taraftarı, harika stadıyla büyük bir koro oluşturmuş. Trabzon’a da gittim yine mükemmel bir taraftar. Bursa, Konya, Ankara... İnanılmaz. Türkiye gerçekten futbola aşkla bağlı bir ülke. Umarım kulüpler hep başarılı olur ve bu tutkuyu hiçbir zaman kaybetmezsiniz.”

'Galatasaray daha iyi oynuyor'

“Beşiktaş, Türk Telekom’da kontrollü bir oyun stratejisi izledi. Özellikle ilk yarının başında taktik planını sahaya tam olarak yansıttı. Sonra kopmalar başladı. Galatasaray, etkili ayakları ve büyük tribün desteğiyle istediğini aldı. Az önce bahsettiğim maç atmosferleri futbolcuya doping etkisi yapar. Rakibi ve hakemi de gerer. Terim’in ekibi hak ettiği bir üç puan kazandı. Dürüst olmak gerekirse Galatasaray son haftalarda rakiplerine göre daha iyi oynuyor. VAR sistemi iyi ancak oyun çok duruyor. Buna bir çözüm bulunmalı diye düşünüyorum.”

'Razvan'la gelmem patron tektir!'

“Ligin bitimine 3 hafta var. Ne olur bana Beşiktaş, Fenerbahçe ile ilgili soru sormayın. En ufak bir yorum, en kısa bir cümle bile yanlış anlaşılabilir. Gelişmeler olacaktır, bekleyip göreceğiz. Medyada yazılıp çizilen ve beni son derece rahatsız eden bir şey var. Lucescu menacer olacak, Razvan takımı yönetecek. Hayır bu asla olmayacak. Futbol takımını bir adam yönetir, patron tektir; nokta! Razvan muhtemelen İtalya veya İspanya’ya gidecek. Cumartesi günü AEK ile Yunanistan Kupası Finali oynayacak. Oğlu Matei ile birlikte onu izlemeye gideceğim.”

'Fenerbahçe'ye bu ligin ihtiyacı var'

“Fenerbahçe’yi Kasımpaşa karşısında stattan izledim. Ligin en kritik maçını, belki de sezonun en iyi futbolunu oynayarak kazandılar. Fenerbahçe, Türk Futbolu’nun lokomotif takımlarından birisidir ve unutulmasın ki bu ligin dişli bir Fenerbahçe’ye ihtiyacı vardır. Güçlü bir Fenerbahçe, güçlü bir Galatasaray, güçlü bir Beşiktaş, güçlü bir Trabzonspor’dur aynı zamanda. Süper Lig’in imajı için bu gereklidir. Bakın, Fener bu sene iddiasını erken kaybetti. Ne oldu! Şu anda yarışın içinde onlar da olsa, düşünsenize ne kadar renkli olurdu. Önümüzdeki sene iyi bir dönüş yapacaklardır.”

'3-4 hafta önce hepimiz gülerdik!'

“Şampiyonluk yarışı henüz bitmiş değil. Türkiye Ligi sürprizlere açık, sert ve kaliteli bir lig. 3-4 hafta önce puan tablosu bu duruma gelecek deseniz hepimiz gülerdik. Ama futbol bu. Hiçbir maç kolay kazanılmıyor. Bakın Galatasaray, Rize’ye gidiyor. Okan’ın takımı çok formda. Başakşehir - Ankaragücü maçı da zor geçecektir. Ev sahibi üzerindeki stresi atmak için daha da baskılı olacaktır. Ankaragücü çok rahat ve moralli, özellikle orta alan ve forvet bölgesinde etkili isimleri var. Beşiktaş’ın rakibi ise Sergen! Bu sene Alanya ile çok iyi işler yapıyor.”

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