Mustafa Pektemek bitti demek!
Sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Mustafa Pektemek’in Beşiktaş’taki son günleri olacak gibi görünüyor.
2011’den bu yana Siyah-Beyazlı formayı giyen Mustafa Pektemek’in sözleşmesi sona eriyor...
Ligin kalan 3 haftası, 31 yaşındaki forvetin Beşiktaş’taki son günleri olacak gibi görünüyor. Yönetim, Mustafa Pektemek’e yeni kontrat teklifinde bulunmama kararı alırken, sezonun noktalanmasıyla birlikte Pektemek’in Beşiktaş macerası bitecek.
Kiralık olarak Başakşehir’de oynadığı dönem hariç Beşiktaş’ta 7 sezonda toplam 150 maça çıkan Pektemek, 30 gol attı. Tecrübeli futbolcu, performansından çok üst üste yaşadığı şanssız sakatlıklarla gündeme geldi.
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