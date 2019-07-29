Milne'den iki kritik mesaj
1989-1992 yılları arası Beşiktaş'a üst üste 3 şampiyonluk yaşatan Gordon Milne, Hürriyet'e konuştu.
Türkiye’de çok fazla yetenekli oyuncu var ancak bunlara şans vermek gerek. Bazı takımlara bakıyorum; sahada 11 yabancıyla oynuyor, Türk futbolcu yok. Abdullah Avcı’yı tanıyorum. Sistemli oynamayı seviyor. Başarılı olacağına inanıyorum. Yeter ki taraftarlar ona destek olsun, sabırlı davransın.
BEŞİKTAŞ’a üst üste üç yıl şampiyonluk kazandıran teknik direktör Gordon Milne, o dönemki öğrencilerinden Ali Gültiken’in kızı Selen Gültiken’in, önceki gün Candiyar Öğütoğulları’yla düğününe davetli olarak katıldı. Gültiken’in bu mutlu gününde siyah beyazlıların unutulmaz isimleri Metin Tekin, Feyyaz Uçar, Ulvi Güveneroğlu, Mehmet Özdilek, Kadir Akbulut, Fikret Demirer ve Süleyman Oktay’la bir araya gelen Milne ile hem Beşiktaş’ı hem Türk futbolunu konuştuk. İşte 82 yaşındaki çalıştırıcının açıklamalarından satır başları:
· Türkiye Ligi’ni yakından takip ediyorum. Yetenekli Türk gençleri var. Türk futbolcular hem teknik hem zeki fakat sistemli yetiştirilmeye ihtiyaçları var.
‘Tribündekiler, sahadaki oyuncuyu tanımıyorlar’
SADECE Beşiktaş’ın değil Türkiye’de tüm takımların çağdaş bir sistemi olmalı.
· Beşiktaş’ın geçmişte şampiyon olduğu yıllara bakın; kadrosunda 2 yabancı vardı, gerisi Türk futbolculardan kuruluydu. O dönemde ligde hangi takımda oynarsa oynasın Türk futbolcuların isimlerini tribündeki herkes bilirdi. Şimdi artık sahada Türk oyuncu yok, taraftarlar sahadaki futbolcuları tanımıyor!
· Bazı takımlar sahada 11 yabancı ile mücadele ediyor, Türk futbolcusu yok.
· Türkiye’de Metin, Ali Feyyaz, Kadir Ulvi, Fikret Sergen, Şifo Mehmet gibiler yok mu? Fazlasıyla var. Takip etmek, ilgi göstermek gerek. Birçok yetenekli oyuncu mevcut.
· Türk Milli Takımı’nın oyuncularının büyük bölümünü yurt dışında yetişen genç futbolcular oluşturuyor. Bu da güzel olay. Ancak Türkiye gibi 80 milyon nüfusu olan bir ülkede Türk oyuncuların futboldaki ağırlığı çok daha fazla olmalı.
‘Türkiye’de Merih Demiral gibi çok oyuncu var’
· TÜRK gencinin neler yapabileceğini çok iyi biliyorum. Bakın Merih Demiral’a, bugün Juventus’ta. Türkiye’de Merih gibi çok oyuncu var.
· Önemli olan takımlarda istikrarlı bir çizgi oluşturmak. Futbol öncelikle sabır işidir. Başarı isteniyorsa, hem teknik adama hem de oyunculara sabır göstereceksiniz.
· Son yıllarda herkes Atletico Madrid’i konuşuyor. Şampiyonlar Kupası’nda Real Madrid’i 7-3 yendiler. Bireysel yeteneklere sahip
çok oyuncuları var ama her şeyden önce bir sistem takımı... Liverpool’un Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmasında da sistem takımı olmasının büyük rolü var.
· Beşiktaş’ta başarılı bir teknik direktör, Şenol Güneş vardı. Büyük işler yaptı. Hem şampiyonluk kazandırdı hem de oyuncu yetiştirdi. Halefi Abdullah Avcı’yı da tanıyorum. Genç bir beyin, akıllı işler yapıyor. Sistemli oynamayı seviyor. Başarılı olacağına inanıyorum. Yeter ki taraftarlar ona destek olsun, sabır göstersin
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