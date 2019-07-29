Milne'den iki kritik mesaj

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMilne'den iki kritik mesaj
GeriFutbol Milne'den iki kritik mesaj
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İsmail ER
29.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Milne'den iki kritik mesaj

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Milne'den iki kritik mesaj

1989-1992 yılları arası Beşiktaş'a üst üste 3 şampiyonluk yaşatan Gordon Milne, Hürriyet'e konuştu.

Türkiye’de çok fazla yetenekli oyuncu var ancak bunlara şans vermek gerek. Bazı takımlara bakıyorum; sahada 11 yabancıyla oynuyor, Türk futbolcu yok. Abdullah Avcı’yı tanıyorum. Sistemli oynamayı seviyor. Başarılı olacağına inanıyorum. Yeter ki taraftarlar ona destek olsun, sabırlı davransın.

BEŞİKTAŞ’a üst üste üç yıl şampiyonluk kazandıran teknik direktör Gordon Milne, o dönemki öğrencilerinden Ali Gültiken’in kızı Selen Gültiken’in, önceki gün Candiyar Öğütoğulları’yla düğününe davetli olarak katıldı. Gültiken’in bu mutlu gününde siyah beyazlıların unutulmaz isimleri Metin Tekin, Feyyaz Uçar, Ulvi Güveneroğlu, Mehmet Özdilek, Kadir Akbulut, Fikret Demirer ve Süleyman Oktay’la bir araya gelen Milne ile hem Beşiktaş’ı hem Türk futbolunu konuştuk. İşte 82 yaşındaki çalıştırıcının açıklamalarından satır başları:

· Türkiye Ligi’ni yakından takip ediyorum. Yetenekli Türk gençleri var. Türk futbolcular hem teknik hem zeki fakat sistemli yetiştirilmeye ihtiyaçları var.

‘Tribündekiler, sahadaki oyuncuyu tanımıyorlar’

SADECE Beşiktaş’ın değil Türkiye’de tüm takımların çağdaş bir sistemi olmalı.

· Beşiktaş’ın geçmişte şampiyon olduğu yıllara bakın; kadrosunda 2 yabancı vardı, gerisi Türk futbolculardan kuruluydu. O dönemde ligde hangi takımda oynarsa oynasın Türk futbolcuların isimlerini tribündeki herkes bilirdi. Şimdi artık sahada Türk oyuncu yok, taraftarlar sahadaki futbolcuları tanımıyor!

Milneden iki kritik mesaj

· Bazı takımlar sahada 11 yabancı ile mücadele ediyor, Türk futbolcusu yok.

· Türkiye’de Metin, Ali Feyyaz, Kadir Ulvi, Fikret Sergen, Şifo Mehmet gibiler yok mu? Fazlasıyla var. Takip etmek, ilgi göstermek gerek. Birçok yetenekli oyuncu mevcut.

· Türk Milli Takımı’nın oyuncularının büyük bölümünü yurt dışında yetişen genç futbolcular oluşturuyor. Bu da güzel olay. Ancak Türkiye gibi 80 milyon nüfusu olan bir ülkede Türk oyuncuların futboldaki ağırlığı çok daha fazla olmalı.

‘Türkiye’de Merih Demiral gibi çok oyuncu var’

· TÜRK gencinin neler yapabileceğini çok iyi biliyorum. Bakın Merih Demiral’a, bugün Juventus’ta. Türkiye’de Merih gibi çok oyuncu var.

· Önemli olan takımlarda istikrarlı bir çizgi oluşturmak. Futbol öncelikle sabır işidir. Başarı isteniyorsa, hem teknik adama hem de oyunculara sabır göstereceksiniz.

· Son yıllarda herkes Atletico Madrid’i konuşuyor. Şampiyonlar Kupası’nda Real Madrid’i 7-3 yendiler. Bireysel yeteneklere sahip
çok oyuncuları var ama her şeyden önce bir sistem takımı... Liverpool’un Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmasında da sistem takımı olmasının büyük rolü var.

· Beşiktaş’ta başarılı bir teknik direktör, Şenol Güneş vardı. Büyük işler yaptı. Hem şampiyonluk kazandırdı hem de oyuncu yetiştirdi. Halefi Abdullah Avcı’yı da tanıyorum. Genç bir beyin, akıllı işler yapıyor. Sistemli oynamayı seviyor. Başarılı olacağına inanıyorum. Yeter ki taraftarlar ona destek olsun, sabır göstersin

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Feghouli, Süper Kupa finalinde oynamayacak
İdmanda Ljajic topu patlattı
Yanal'dan Reyes'e son şans
Milne'den iki kritik mesaj