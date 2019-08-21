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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
21.08.2019 - 10:34, Son Güncelleme:

Milli Voleybolcu Meryem Boz: "Her maç final olacak"

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Milli Voleybolcu Meryem Boz: "Her maç final olacak"

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Meryem Boz, taraftara destek çağrısı yaparak, Avrupa Şampiyonası’nda oynayacakları her maçın final niteliğinde olacağını söyledi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı pasör çaprazı Meryem Boz, 23 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında Ankara'da oynanacak olan Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na dair açıklamalarda bulundu.

Boz, şampiyona boyunca tüm Türkiye’ye destek çağrısı yaparak, “Milli formayı giymek, bu bayrağı taşımak benim için çok değerli ve gurur verici. Ülkemiz turnuvaya ev sahipliği yapacak. Ev sahibi olmanın avantajı, tüm Türkiye’nin arkamızda olması. Tribünlerin ve sizlerin desteği bizim için çok önemli. Biz sahada elimizden geleni yapacağız. Lütfen siz de tribünleri boş bırakmayın ve bizi her zaman destekleyin” şeklinde konuştu.

"Her maç final olacak”
Turnuvada gruplarda karşılaşacakları rakipleri Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan, Fransa, Finlandiya’yı değerlendiren Meryem Boz, "Avrupa Şampiyonası’nda grubumuzdaki takımlar, voleybolu iyi bilen ve voleybolu iyi oynayan takımlar. Bu yüzden her maç bizim için final değerinde bir maç olacak" açıklamasını yaptı.

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