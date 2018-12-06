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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
İSMAİL ER
06.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

'Milli takımda stoper bile olur!' Dorukhan için flaş sözler...

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'Milli takımda stoper bile olur!' Dorukhan için flaş sözler...

Eski antrenörü Kamuran Yavuz, Dorukhan Toköz’ü anlattı.

Genk maçından bu yana Beşiktaş orta sahasının adeta can simidi olan Dorukhan Toköz’ün Eskişehirspor’daki antrenörü Kamuran Yavuz, 22 yaşındaki oyuncunun çok yönlü olduğunu belirterek “Uzun süre stoper de oynattım. Milli Takım’ın bile çok önemli bir stoperi olabilir” dedi.

Beşiktaş’ta Oğuzhan Özyakup ve Atiba Hutchinson’ın formsuz olduğu, Tolgay Arslan’ın da kadro dışı olduğu bir dönemde teknik direktör Şenol Güneş’in adeta imdadına yetişen Dorukhan Toköz, gösterdiği performansla takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Yaz transfer döneminde Eskişehirspor’dan transfer edilen ancak uzun süre forma bekleyen 22 yaşındaki futbolcu, B36 ve Partizan maçlarında çok kısıtlı süre aldıktan sonra, 11’de başladığı deplasmandaki Genk maçıyla birlikte gün geçtikçe yükselen bir form grafiğine imza attı.

‘Her takıma lazım’

Futbola 2009 yılında Eskişehirspor’un alt yapısında başlayan ve aralıksız 9 sezon kırmızı siyahlı ekibin formasını giyen Dorukhan’ı, burada birlikte çalıştığı antrenörü Kamuran Yavuz’a sorduk. Eskişehirspor’un altyapısında Dorukhan Toköz’ü yetiştiren teknik direktör Yavuz, “Dorukhan öncelikle çok karakterli bir oyuncu. Her takıma lazım bir futbolcu” dedi. Yavuz’a göre Dorukhan’ın en önemli özelliklerinden biri aile yaşantısına önem vermesi, sakin ve disiplinli olması ve bunları hem özel hayatına hem de futbolculuğuna yansıtması...

‘Sağ bek de oynattım’

Dorukhan’ın en zaman sınırları zorlayan bir isim olduğunu belirten Yavuz şöyle devam etti: “Dorukhan düzgün bir çocuk. Ben bile bu kadar gelişim göstereceğini düşünmüyordum. ‘Kaleye git’ desen orada da oynar. İdeal yeri orta saha. Uzun süre stoper de oynattım. Çok iyi stoper oynar. İyi markaj yapar. Topu da iyi kullanabilir. Milli Takım’ın bile çok önemli bir stoperi olabilir. Ayrıca sağ bek de oynattım.” Beşiktaş’ın Eskişehirspor’dan bonservissiz olarak transfer ettiği Dorukhan bu sezon 7 maçta toplam 400 dakika süre alırken, 1 asist yaptı.

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