Milli takımda Abdülkadir şoku
Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, İsveç ile yapılan Ümit Milli Takım maçında sakatlandı.
Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu tarafından aday kadroya çağrılan Abdülkadir Ömür dün U21 ile çıktığı maçta sakatlandı.
Perşembe günü A Milli Takım kadrosundan çıkartılıp Ümit Milli Takım kampına katılan Abdülkadir Ömür, İsveç ile oynanan UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri U21 maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.
Roma forması ile sergilediği üst düzey performansla ülkemizi gururlandıran Cengiz Ünder, dünkü karşılaşmada yaşadığı hafif sakatlık nedeniyle ilk 11'de yer almadı.
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