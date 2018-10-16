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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
16.10.2018 - 17:10, Son Güncelleme:

Milli maç arası 8 kulübü olumsuz etkiledi

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Milli maç arası 8 kulübü olumsuz etkiledi

8 kulüpten toplam 10 futbolcu için milli ara bu kez kabus oldu.

Spor Toto Süper Lig’de forma giyen ve milli takımlarına giden yıldız isimlere verilen ara bu kez ilaç olmadı.

Milli maçlar için verilen arada genelde takımlar yaralarını sarıp sakat oyuncuların iyileşmesi için iyi bir fırsat bulurken bu kez şanssızlıklar yaşandı.

Ülke takımlarına giden futbolculardan bazı isimler kulüplerine sakat dönerken, bu sırada kulüpleriyle çalışmalarını sürdüren futbolcuların da yaşamış olduğu sakatlıklar oldu.

Beşiktaş’ta Adem Ljajic, Sırbistan Milli Takım kampında sakatlandı. Sağ arka adalesinde yırtık tespit edilen oyuncunun tedavisine vakit kaybedilmeden milli takım doktorları tarafından başlanırken, dün İstanbul’a gelen orta saha oyuncusunun, bugün idmanlara başlayacağı öğrenildi. 27 yaşındaki oyuncu, görev verilmesi halinde hafta sonu Göztepe karşılaşmasında forma giyebilecek.

Fenerbahçe’de Slimani milli takım kampında sakatlanan isim olurken, Mehmet Topal ise aradan yararlanarak Almanya’da kasık fıtığından ameliyat oldu.

Benin ile oynanacak maç için Cezayir Milli Takımı’na giden Islam Slimani, sakatlığı nedeniyle İstanbul’a geri gönderildi. Kulüp doktorları tarafından kontrolleri yapılan 30 yaşındaki golcünün ciddi bir sorunu olmadığı tespit edilirken, tedavisine ise vakit kaybedilmeden başlandı. Slimani’nin ağrılarının artmaması halinde, hafta sonu oynanacak olan Demir Grup Sivasspor mücadelesinde görev alabileceği öğrenildi.

Trabzonspor’un Nijerya Milli Takımı’nda forma giyen ismi Ogenyi Onazi ise kampta aşil tendonundan sakatlanarak kadrodan çıkarıldı. Bugün kente gelen 25 yaşındaki oyuncunun durumu ise kulüp doktorları tarafından yapılan kontrollerin ardından belirlenecek.

Medipol Başakşehir takımında A Milli Takım’ın UEFA Uluslar Ligi’nde Rusya ile oynayacağı maçın aday kadrosunda yer alan İrfan Can Kahveci’nin, sol bacak arka adalesindeki sakatlığının iyileşmeyeceği tespit edilerek, kadrodan çıkarıldı. Kahveci’nin tedavisine kulüp doktorları tarafından devam ediliyor.

Bursaspor’un, Nijerya Milli Takımı’nda forma giyen oyuncusu Abdullahi Shehu ise ülkesinin Libya ile oynadığı mücadelede 19’uncu dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Bursa’ya çağrılan 25 yaşındaki savunmacı, milli takım kadrosundan çıkarıldı.

Kayserispor’da Ukrayna Milli Takımı’na giden oyuncu Artem Kravets de sakatlandı. Oyuncunun, 1-2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Göztepe’de milli takımlarında sakatlanan isimler olmasa da Deniz Kadah ve Grillo verilen arada sakatlanan isimler olurken, Konyaspor’da kaptan Ali Turan ise apandisit teşhisi sonrası ameliyat oldu.

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