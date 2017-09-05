Milan Trabzonspor'un Jose Sosa teklifini kabul etti!

Milan Trabzonspor'un Jose Sosa için yaptığı son dakika teklifini kabul etti. Arjantinli futbolcu için bordo-mavili kulübün 5.5 milyon Euro civarında bir teklif yaptığı ifade edildi.
İtalyan basınında yer alan habere göre Sosa, Trabzonspor gelen teklifi değerlendiriyor. Tangocu'nun teklifi kabul etmesi durumunda 32 yaşındaki futbolcu Trabzon'a gelerek resmi imzayı atacak.
Milan yıldız orta saha oyuncusunu UEFA Avrupa Ligi kadrosuna dahil etmişti. Trabzonspor'un ilk teklifleri Milan yönetimince kabul görmezken, İtalyanların yapılan son teklif sonrasında çark ettiği dile getirildi.
Sosa'nın Milan ile olan sözleşmesi 2018'de son buluyordu.