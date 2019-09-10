Michael Schumacher'e Paris'te gizli operasyon
2013'ten bu yana komada bulunan dünyaca ünlü F1 pilotu Michael Schumacher'in, bir operasyon için gizlice Fransa'ya getirildiği ortaya çıktı.
Le Parisien Gazetesi'nin haberine göre Alman pilot, başkent Paris'teki Pompidou Hastanesi'ne gizli tutulan bir ameliyat geçirdi.
Ocak ayında 50 yaşına girecek olan efsaneye kök hücre nakli yapıldığı ifade edildi.
Schumi'nin sağlık durumu hakkında ailenin basın sözcüsü Sabine Kehm, yorum yapmaktan kaçındı.
Schumacher'in sağlık durumunda ufak tefek iyileşmelerin olduğu kaydediliyor.
Efsanevi sporcunun F1 yarışlarını televizyonda izlediği iddia ediliyor.
Ailenin katı mahremiyet kuralından ötürü, Alman pilotun sağlık durumu hakkında net bilgiler alınamıyor.
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