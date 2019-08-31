Michael Frey hızlı başladı! İkinci maçında...
Fenerbahçe'nin Nürnberg'e kiraladığı Frey ikinci maçında ilk asistini yaptı.
Bundesliga 2 takımlarından Nürnberg evinde Heidenheim'ı konuk ederken Fenerbahçe'den kiralanan Frey ilk maçına çıktı.
Ev sahibi ekip, 2-0 üstün durumda götürdüğü maçtan 1 puanla ayrıldı ve maç 2-2 tamamlandı.
Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen ve geçtiğimiz hafta Nürnberg'e kiralanan Frey karşılaşmayı bir asistle tamamlandı.
İsviçreli, 82. dakikada ise kenara alındı.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle