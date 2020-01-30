MHK en kritik maça 'Bay Kırmızı'yı atadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig’in 20. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. Haftanın en kritik karşılaşması olan Trabzon-Fenerbahçe mücadelesine Ali Palabıyık atandı.

17 MAÇIN 6’SINDA ‘VAR’

MHK’nın en gözde hakemleri arasında yer alan Palabıyık, bu sezon Süper Lig’de 17 maçta görev yaparken, bunların 11’inde düdük çaldı, 6’sında VAR masasında görev yaptı.

TRABZON'UN 3 MAÇINI YÖNETTİ

Palabıyık, bu sezon Trabzonspor’un Beşiktaş, Galatasaray, M. Başakşehir ile oynadığı maçlarda da düdük çalarken, ilk yarıdaki Fenerbahçe karşılaşmasına VAR olarak atanmıştı.

PALABIYIK’LA 3 BERABERLiK, 1 GALiBiYET

Bordo mavili takım, Palabıyık yönetimindeki maçlarda Beşiktaş’ı 4-1 yenerken, Galatasaray ile 1-1, Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı, VAR olarak görev yaptığı Fenerbahçe maçı da 1-1 bitti.

11 MAÇTA 56 SARI, 6 KIRMIZI KART

Ligin en fazla kırmızı kart gösteren hakemi olan Palabıyık, 6 futbolcuyu oyundan ihraç etti. 38 yaşındaki Palabıyık, düdük çaldığı 11 maçta 56 sarı kart gösterdi. Ali Palabıyık’ın Süper Lig’de hakem olarak görev yaptığı 11 karşılaşmanın 7’sini ev sahipleri kazanırken, sadece 1’inde deplasman ekibi galip geldi, 3’ü ise berabere bitti.

UEFA, 4 KARŞILAŞMADA GÖREV VERDi

FIFA kokartlı Ali Palabıyık, UEFA nezdinde her geçen gün puanını artıran bir hakem. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde 1, Avrupa Ligi’nde 2, Uluslar Ligi’nde 1 maç yönetti.

Ali Palabıyık'ın bu sezon yönettiği maçlar

A.Alanya-HK Kayseri: 5-1

Başakşehir-Kasımpaşa (VAR): 5-1

Yeni Malatya-Ç. Rize: 0-2

Sivas-Fenerbahçe: 3-1

Konya-Gaziantep FK: 0-0

Trabzonspor-Galatasaray: 1-1 ·

Alanya-Göztepe (VAR): 0-1

Fenerbahçe-Kasımpaşa: 3-2

Başakşehir-Trabzonspor: 2-2

Galatasaray-DG Sivas: 3-2

Kasımpaşa-Konya (VAR): 1-4

Trabzonspor-Beşiktaş: 4-1

Kayseri-Y. Denizli (VAR): 1-1

Galatasaray-Kasımpaşa: 1-0

Fenerbahçe-Trabzon (VAR): 1-1

Beşiktaş-Göztepe: 3-0

Denizli-Galatasaray (VAR): 2-0

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