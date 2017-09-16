Mete Gazoz madalyaya doymuyor

1931 yılında 7 katılımcı ülkenin önderliğinde Ukrayna’da kurulan FITA, yani Uluslararası Okçuluk Federasyonu, bu ülkelerden (Çek Cumhuriyeti, Polonya, İsveç, ABD, Macaristan, İtalya ve Fransa) sporcuların katılımıyla bir turnuva düzenledi. Türkiye’nin de davet edildiği turnuvada mücadele eden milli sporcu Mete Gazoz, kendi disiplini Büyük Erkekler Klasik Yay’da altın madalyanın sahibi oldu.
ATLI OKÇULUK FİNALLERİ BAŞLADI
Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nın finalleri Ankara'da başladı.
Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen şampiyonaya büyüklerde 28, 16 yaş altı kategorisinde ise 8 sporcu katılıyor. Final mücadelesi, yarın yapılacak atışlarla sona erecek.
Şampiyonanın açılışında bir konuşma yapan Federasyon Asbaşkanı Levent Talha Suluoğlu, atlı okçuluğun, 2013 yılında federasyona bağlandığını belirterek, "Atlı okçuluk ecdadımızın savaşçı kimliğini yansıtır. Bu müsabakalar sonrasında, dünyadaki yarışmalarda Türkiye'yi temsil edecek milli takımımızı oluşturacağız." dedi.
Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edecek sporcular bugün "Kabak" yarın da "Memlük" parkurunda yarışacak. Bu müsabakalarla, dereceye girecek isimler de belli olacak. Şampiyonada ilk 5 sırada yer alacak sporcular milli takımı oluşturacak.
Şampiyonanın diğer etapları daha önce Balıkesir, Malatya, Denizli ve Nevşehir'de yapılmıştı.