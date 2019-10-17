Mesut Özil'den son dakika açıklaması!
İsmi Fenerbahçe ile anılan Arsenal'in yıldız ismi Mesut Özil, hakkında çıkan haberlere cevap verdi.
Spor Arena Dış Haber | Premier Lig takımlarından Arsenal'in Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil, hakkında çıkan 'ayrılacak' haberleri hakkında sessizliğini bozdu.
Arsenal'de forma şansı bulamayan ve ismi Fenerbahçe ile anılan Mesut, The Athletic'e özel röportaj verirken çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Mesut Özil, ''Arsenal'den ayrılmayacağım. Arsenal için oynamayı seviyorum, 2021 yılına kadar buradayım. Buraya imza attığımda bunun benim hayatım için çok önemli olduğunu söylemiştim. 1-2 yıl oturmak için gelmedim.'' diye konuştu.
MİLLİ TAKIMI NEDEN BIRAKTI?
Yıldız futbolcu, ayrıca Almanya Milli Takımı'nı bırakması hakkında da konuşurken ''Almanya'da siyasetçiler bile bana karşı ırkçılıkta bulundu. Tanınmış kişilerin saldırısına uğradım ama takımdan birisi de 'Hey, bu adam bizim oyuncumuz' diyerek beni savunmadı. Herkes sustu...'' dedi.
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