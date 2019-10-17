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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Haber Giriş: 17.10.2019 - 10:48, Son Güncelleme:

Mesut Özil'den son dakika açıklaması!

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İsmi Fenerbahçe ile anılan Arsenal'in yıldız ismi Mesut Özil, hakkında çıkan haberlere cevap verdi.

Spor Arena Dış Haber | Premier Lig takımlarından Arsenal'in Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil, hakkında çıkan 'ayrılacak' haberleri hakkında sessizliğini bozdu.

Arsenal'de forma şansı bulamayan ve ismi Fenerbahçe ile anılan Mesut, The Athletic'e özel röportaj verirken çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Mesut Özil, ''Arsenal'den ayrılmayacağım. Arsenal için oynamayı seviyorum, 2021 yılına kadar buradayım. Buraya imza attığımda bunun benim hayatım için çok önemli olduğunu söylemiştim. 1-2 yıl oturmak için gelmedim.'' diye konuştu.

Mesut Özil doğum gününü böyle kutladı
Mesut Özil doğum gününü böyle kutladı

MİLLİ TAKIMI NEDEN BIRAKTI?

Yıldız futbolcu, ayrıca Almanya Milli Takımı'nı bırakması hakkında da konuşurken ''Almanya'da siyasetçiler bile bana karşı ırkçılıkta bulundu. Tanınmış kişilerin saldırısına uğradım ama takımdan birisi de 'Hey, bu adam bizim oyuncumuz' diyerek beni savunmadı. Herkes sustu...'' dedi.

Mesut Özilden son dakika açıklaması

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