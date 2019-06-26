Messi'yim dedi, 23 kadınla ilişkiye girdi!
İran'da yaşayan ve Arjantinli süper yıldız Lionel Messi'ye olan benzerliği ile tanınan İranlı Reza Parastesh’in, kendisini ‘Messi’ diye tanıtarak 23 kadınla ilişkiye girdiği iddia edildi.
Insolite TV'nin haberine göre İran'da yaşayan ve Arjantinli süper yıldız Lionel Messi'ye ikize kadar benzeyen Rıza Parastesh, kendini Messi diye tanıtarak 23 kadınla ilişkiye girdi.
Haberin detayında kadınların durumu anladıktan sonra Parastesh'e dava açtığı belirtildi.
2 sene önce de polis tarafından izdiham yarattığı için gözaltına alınan İranlı Messi, bir süre içeride tutulduktan sonra serbest bırakılmıştı.
Leo Messi'nin kariyerindeki en güzel 10 golünü izliyoruz...
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