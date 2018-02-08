Messi'ye servet! Yıllık 100 milyon Euro...
Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'yle ilgili bugün gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı...
Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi yine gündemde... Tecrübeli oyuncuyla ilgili bir hayli konuşulacak ve ses getirecek bir iddia gündeme bomba gibi düştü...
Kulübe yakınlığıyla bilinen El Mundo Deportivo'nun okurlarıyla paylaştığı habere göre Arjantinli yıldız, geçtiğimiz kasım ayında Barça'yla sözleşme yenilemeden önce astronomik bir teklifi reddetti.
MÜTHİŞ TEKLİF
Gazete, Çin Süper Ligi ekiplerinden Hebei China Fortune'un Messi'ye yıllık 100 milyon euro önerdiğini ancak Arjantinlinin bu teklifi geri çevirdiğini yazdı.
Altyapısından yetiştiği Barcelona'yla 2021 yılına kadar kontratı bulunan Messi, bu teklifi kabul etmesi durumunda dünyanın en çok kazanan futbolcusu olacaktı. (Fanatik)
Tevez Boca'da siftah yaptı
Yorumları Göster
Yorumları Gizle