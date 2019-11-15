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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER / İSTANBUL (DHA)
15.11.2019 - 15:58, Son Güncelleme:

Mert Günok'un 2020 iddiası: Başarılı olacağız

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Mert Günok, "Gruptaki liderlik için kalan bir maçımız daha var. Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantilediğimiz için çok mutluyuz. Ülkemize de bu mutluluğu yaşattığımız için gururluyuz. Turnuvada başarılı olacağımızı düşünüyorum." dedi.

A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda ile golsüz berabere kalarak Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantilediği karşılaşmanın ardından milli kaleci Mert Günok, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

"AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA GİTMEYİ GARANTİLEDİĞİMİZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

Şampiyona'ya katılma hakkı elde ettikleri için mutlu olduklarını söyleyen Mert Günok, "Gruptaki liderlik için kalan bir maçımız daha var. Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantilediğimiz için çok mutluyuz. Ülkemize de bu mutluluğu yaşattığımız için gururluyuz. Bugün beklenildiği gibi bir maç oldu. Galip gelerek garantilemek isterdik ama berabere bitti ve yine de turnuvaya gitmeyi garantiledik, mutluyuz" şeklinde konuştu.

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"TURNUVADA BAŞARILI OLACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olacaklarını düşündüğünü ifade eden Mert Günok, "Güzel bir jenerasyon yakalandığını düşünüyorum. Takım içerisindeki arkadaşlık, bizden küçük olanlar ve büyük olanlar dahil hepimiz birbirimizi seviyoruz. Bu jenerasyonla turnuvada başarılı olacağımızı düşünüyorum. Şimdi hem biz hem de ülkemiz yazı iple çekeceğiz. Herkes milli oyuncu olmanın sorumluluğunda kulüplerinde iyi performans sergileyerek yaza hazırlanacak, umarım sonu güzel olur" diye konuştu.

İyi bir takım kurguları olduğunu belirten Mert Günok, "İyi bir defans ve takım kurgumuz var. Bunda defans oyuncularımızın performansı etkili oldu. Umarım da son maçta da gol yemeden 3 puanla kapatırız" ifadelerini kullandı.

Mert Günokun 2020 iddiası: Başarılı olacağız

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