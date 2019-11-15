Çağlar ve Merih aynı takımda buluşuyor!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriÇağlar ve Merih aynı takımda buluşuyor!
GeriFutbol Çağlar ve Merih aynı takımda buluşuyor!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Spor Arena Dış Haberler
15 Kasım 2019 - 13:03,

Çağlar ve Merih aynı takımda buluşuyor!

Türkiye - İzlanda maçında göz dolduran Çağlar Söyüncü ve Merih Demiral, İngiliz devinin transfer listesine en tepeden giriş yaptı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Juventus forması giyen Merih Demiral, İzlanda maçındaki performansıyla İtalyanları bir kez daha kendine hayran bıraktı.

2

Genç savunmacının son dakikalarda çizgiden çıkardığı top, Çizme basınında gündem oldu.

3

İtalyan futbol portalı Calcio Mercato, bugünkü satırlarında Merih Demiral'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.

4

Söz konusu haberde; "2. kaleci gibi davranan Demiral, bitime 9 kala yaptığı müthiş bir kurtarışla Türkiye'yi EURO 2020'ye götürdü" ifadeleri kullanıldı.

5

İtalyan basını, Merih Demiral'ın Juventus'taki geleceğini de masaya yatırdı.

6

Aynı haberin devamında, Merih Demiral için "Milan'ın yeni stoperi" ifadeleri kullanıldı.

7

Öte yandan İngiliz basını da Merih Demiral'ın Arsenal'ın radarında olduğunu yazdı.

8

The Guardian'da yer alan haberde; Arsenal'ın Merih Demiral'ı transfer etmek istediği öne sürüldü.

9

10

İngilizler, Arsenal gözlemcilerinin İzlanda maçına Merih Demiral'ı izlemeye geldiğini ifade etti.

11

İngiliz ekibinin gözlemcilerinin aynı maçta Çağlar Söyüncü'yü de izlediği iddia edilmişti.

12

Sky Sports, Arsenal scoutlarının Çağlar Söyüncü'nün performansına tam not verdiği yazmıştı.

13

Merih Demiral, bu sezon Juventus'ta yalnızca 1 resmi maçta forma giyebildi.

14

Genç savunmacının daha fazla süre alabilmek adına Ocak ayında takımdan ayrılmasına sıcak bakılıyor.

15

Juventus'un Merih Demiral için 40 milyon avro talep ettiği biliniyor.

16

Çağlar Söyüncü'nün ise kulübü Leicester City ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

17

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da! Kampanyaya katılmak için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Galeri
Çağlar ve Merih aynı takımda buluşuyor!
Müslüman olduktan sonra hayatı değişti! Yeni Zelandalı sporcunun hikayesi...
Bu kez olmadı Almanya! Mesut Özil'in rövanşını Ahmed Kutucu ile alıyoruz...
Galatasaray'da karar verildi! Andone'nin yerine gelecek isim...