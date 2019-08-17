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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
17.08.2019 - 16:06, Son Güncelleme:

Mert Çetin: "Onursal başkanımız İlhan Cavcav’a sonsuz şükranlarımı sunuyorum"

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Mert Çetin: "Onursal başkanımız İlhan Cavcav’a sonsuz şükranlarımı sunuyorum"

Gençlerbirliği’nden İtalya'nın Roma takımına transfer olan Yıldırım Mert Çetin, kırmızı-siyahlı kulübe veda mesajı yayımladı.

Genç futbolcu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda "10 yaşında kapısından futbolcu olma hayalleriyle girdiğim Gençlerbirliği’mden yeni bir macera için ayrılıyorum. Önümde yeni bir yol var ve bu yolculuğa arkamdaki desteğin farkında olarak çıkıyorum." ifadelerini kullandı.

"Artık Roma için ter dökeceğim. Orada hem kulübümü hem ülkemi temsil etmenin onurunu yaşayacağım. Hedefim, yapacaklarımla ülkemi gururlandırmak ve A Milli Takım forması giymek olacak." değerlendirmesinde bulunan Mert, şöyle devam etti:

"Çocukluğumdan bugüne dek hayalim için benimle çalışan, beni her gün tesislere getirip götüren anne ve babama, yine bir anne ve baba ilgisiyle futbolcu olmam için çabalayan altyapıdaki hocalarıma, bilgelikleriyle beni geliştirmek için bana abilik yapan tüm isimlere, bugüne dek kader birliği yaptığım tüm kardeşlerime;

Ben daha oynamadan beni Gençlerbirliği forması ile görmenin hayalini kuran Türkiye’nin en özgün taraftarı olan Gençlerbirliği taraftarına;

Kulüp içinde hayatımızın her şeyiyle ilgilenen personel abilerime, ablalarıma;

Başta kulüp başkanımız Murat Cavcav olmak üzere tüm yöneticilerimize ve bugünleri görse en az benim kadar, benim için canıgönülden mutlu olacağını bildiğim altyapıdan yetişen her oyuncuyu bir evlat gibi koruyup kollayan onursal başkanımız İlhan Cavcav’a sonsuz şükranlarımı sunuyorum."

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Mert Çetin: Onursal başkanımız İlhan Cavcav’a sonsuz şükranlarımı sunuyorum

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