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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fanatik
15.11.2019 - 08:46, Son Güncelleme:

Merih Demiral'ın içine doğdu kahraman oldu!

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İzlanda baskısını artırdı, 82’de korner kazandı. Atış kullanıldı. Karambolde vurulan kafa filelerle buluşacaktı ama Merih sezdi, çizgiye yetişti, mucizevi bir şekilde topu çıkardı, geceye damgasını vurdu.

İlk yarıda iki takım da tek bir isabetli şut bile çekemedi. İkinci devre de pek hareketli değildi. Maçın kader anı ise 82’deydi. İzlanda korner kazandı. Vikingler’in en önemli silahı olan duran toplar yine tehlikeliydi. Öyle de oldu. Ceza alanına gönderilen topa karambolde İzlandalı oyuncu kafaya yükseldi. O anda tehlikeyi sezen Merih, altıpastan kale çizgisine hareketlendi, adeta nefesler kesildi. Juventus forması giyen Merih, mucizevi bir şekilde topu çıkardı, mağlubiyeti önledi. Tek kelimeyle gecenin kahramanı olmayı başaran Milli yıldızımız 90 dakika boyunca sergilediği performansla alkış aldı.

A Milli Takıma büyük gelir elde etti
A Milli Takıma büyük gelir elde etti

‘En iyisini yapacağız’

Merih maçın ardından şu sözleri sarf etti: Şu an çok mutluyuz. Hayırlı uğurlu olsun ülkemize. Taraftarlarımız bizi 90 dakika desteklediler. EURO 2020’de de inşallah en iyisini yapacağız, kimsenin şüphesi olmasın. Merih, sosyal medya hesabından ise, “Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır” mesajını paylaştı.

Merih Demiralın içine doğdu kahraman oldu

Merih Demiralın içine doğdu kahraman oldu

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