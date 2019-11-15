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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
15.11.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

A Milli Takıma büyük gelir elde etti

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A Milli Takıma büyük gelir elde etti

EURO 2020 Elemeleri’nde H Grubu 9. hafta maçında sahasında İzlanda ile golsüz berabere kalarak elemelerin bitimine bir hafta kala Euro 2020'ye katılmayı hak kazanan A Milli Futbol Takım, 58.4 milyon TL'lik gelirin sahibi oldu.

2020'de, 12 ülkenin ev sahipliği yapacağı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Ay Yıldızlı takımımız ayak pastı parası olarak 9,2 milyon euro (58,4 milyon TL) gelir elde edecek.

Milli Takım şampiyonada alacağı her galibiyet için 1,5 milyon euro, beraberlik için 750 bin euro kazanacak.

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Milliler şampiyonada gruptan çıkmayı başardığı takdirde 2 milyon euro daha kazanacak. Turnuvada çeyrek final ödülü 4 milyon euro yarı final ödülü 5,5 milyon euro olacak.

Finalde mücadele edecek iki takımdan Avrupa Şampiyonu olan takım 34 milyon euroluk para ödülünün sahibi olurken, ikinci olan takım 10 milyon euro kazanacak.

Tarihinde daha önce 1996, 2000, 2008 ve son olarak 2016 yılındaki Avrupa şampiyonalarında mücadele eden A Milli Futbol Takımı, 5. kez katılacağı Avrupa Şampiyonası'nda 9,2 milyon euroluk (58,4 milyon TL) geliri de kasasına koymuş oldu.

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A Milli Takıma büyük gelir elde etti

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