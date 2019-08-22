Menemenspor'a isim sponsoru
TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, bu sezon "Ekol Göz Menemenspor" adıyla mücadele edecek.
Menemenspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Ekol Göz Tıp Merkezi ile sponsorluk sözleşmesi imzalandığı bildirildi.
Kulübün tüzel kişiliği baki kalması kaydıyla 2019-2020 sezonunun sonuna kadar müsabakalara katılım isminin "Ekol Göz Menemenspor "olarak kabul edildiği kaydedildi.
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