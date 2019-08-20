Suat Kaya, 20 yıllık peruğunu çıkardı! İşte yeni hali...
Son olarak Menemenspor'u çalıştıran ve haziran ayında görevinden ayrılan Suat Kaya, 20 yıllık peruğunu çıkardı.
Suat Kaya 20 yıllık peruğunu çıkardı. Geçtiğimiz günlerde bir saç uzmanına giden tecrübeli hoca 1 seansta 20 bin saç teli ektirdi. Yapılan operasyon sonrasında Suat Kaya'nın yeni görüntüsünün nasıl olacağı merak edilen konulardan birisi...
Tecrübeli isim, 3 yıldır görev yaptığı Menemenspor'dan 30 Haziran 2019 tarihinde ayrılmıştı. Suat Kaya, 1992 yılında Konyaspor'dan Galatasaray'a transfer olmuş ve 2003 senesinde sarı kırmızılı ekipte futbolu bırakmıştı.
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