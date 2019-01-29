Menajeri Hasenhuttl açıkladı! Austin için Galatasaray'a yeşil ışık...
Galatasaray'ın transfer gündemindeki forvet oyuncularından Charlie Austin için menajeri Ralph Hasenhuttl flaş bir açıklama yaptı.
Daily Echo, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Charlie Austin hakkında son dakika gelişmesi paylaştı. Southampton menajeri Ralph Hasenhuttl, takımda huzursuz olduğu ve gideceği söylenen forvet için şunları söyledi:
"Bazen, bazı oyuncuların istediklerini kulüp olarak karşılayamazsınız. Böyle durumlarda 'kazan-kazan' devreye sokulmalıdır. Ben geldikten sonra kendisine 2 kere forma şansı verdim ve kaliteli bir oyuncu olduğu aşikar."
"Profesyonel bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. İlk 11 oynamak için can atıyor, her oyuncu gibi... Ama eğer gitmek istiyorsa onu burada tutamayız. Teklif bekliyoruz, gelirse değerlendirmeye alabiliriz."
Galatasaray'ın dışında Aston Villa ve Wolves da İngiliz forvetin peşinde...
Danny Ings'in sakatlığını atlatması, Hasenhuttl'ın Nathan Redmond opsiyonunu da hücumda değerlendirmesi, Austin'in de sürekli oynamak istemesini belirtmesi sonrası transfere yeşil ışık yakıldı!
Charlie Austin, Southampton'ın Arsenal'i 3-2 yendiği maçta takımının galibiyet golünü kaydetmişti...
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