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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Çeviren: Cengiz İzmitli / Foto: Depo Photos
29.01.2019 - 10:16, Son Güncelleme:

Menajeri Hasenhuttl açıkladı! Austin için Galatasaray'a yeşil ışık...

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Menajeri Hasenhuttl açıkladı! Austin için Galatasaray'a yeşil ışık...

Galatasaray'ın transfer gündemindeki forvet oyuncularından Charlie Austin için menajeri Ralph Hasenhuttl flaş bir açıklama yaptı.

Daily Echo, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Charlie Austin hakkında son dakika gelişmesi paylaştı. Southampton menajeri Ralph Hasenhuttl, takımda huzursuz olduğu ve gideceği söylenen forvet için şunları söyledi:

"Bazen, bazı oyuncuların istediklerini kulüp olarak karşılayamazsınız. Böyle durumlarda 'kazan-kazan' devreye sokulmalıdır. Ben geldikten sonra kendisine 2 kere forma şansı verdim ve kaliteli bir oyuncu olduğu aşikar."

"Profesyonel bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. İlk 11 oynamak için can atıyor, her oyuncu gibi... Ama eğer gitmek istiyorsa onu burada tutamayız. Teklif bekliyoruz, gelirse değerlendirmeye alabiliriz."

Galatasaray'ın dışında Aston Villa ve Wolves da İngiliz forvetin peşinde...

Danny Ings'in sakatlığını atlatması, Hasenhuttl'ın Nathan Redmond opsiyonunu da hücumda değerlendirmesi, Austin'in de sürekli oynamak istemesini belirtmesi sonrası transfere yeşil ışık yakıldı!

Charlie Austin, Southampton'ın Arsenal'i 3-2 yendiği maçta takımının galibiyet golünü kaydetmişti... 

Southampton 3-2 Arsenal (MAÇ ÖZET)Premier Lig'de Arsenal, deplasmanda Southampton'a 3-2 yenilerek 22 maç sonra mağlup oldu. Başa baş mücadeleye sahne olan karşılaşmada ev sahibi Southampton'a galibiyeti getiren golleri, 20 ve 44. dakikalarda Danny Ings, 85. dakikada Charlie Austin kaydetti. Arsenal'in gollerini 28 ve 53. dakikalarda Henrikh Mkhitaryan attı. Bu sonuçla ligde 12 hafta sonra kazanarak ikinci galibiyetini alan Southampton, 12 puanla 17. sıraya yerleşti. Tüm kulvarlardaki 22 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Arsenal, ligde 34 puanla 5. sırada yer aldı.
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