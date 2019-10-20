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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
20.10.2019 - 23:49, Son Güncelleme:

Mehmet Özdilek: "Bir pozisyon ile gol yedik"

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Mehmet Özdilek: "Bir pozisyon ile gol yedik"

Fenerbahçe karşısından alınan 2-1’lik yenilginin ardından konuşan Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, “Kolay değil, bu ligin en fazla koşan takımına karşı oynadık. En fazla topa sahip olan takımına karşı oynadık. Bizim bu anlamda fiziksel anlamda geçmişten gelen ciddi sıkıntılarımız var. Onun için biz çalışacağız” dedi.

Denizlispor, Süper Lig’in 8. haftasında evinde ağırladığı Fenerbahçe’ye ilk ve ikinci yardığı yediği gollerle 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası maçı değerlendiren Mehmet Özdilek, takım olarak düşündüklerini uygulamada zaman zaman sıkıntılar yaşadıklarını ifade etti.

Özdilek, “Kolay değil, saha içinde ki bazı alışkanlıklardan kurtulmak için biraz zamana ihtiyacımız var. Çünkü takım organizasyonunda geçmişte daha çok geniş alanda oynama felsefesinden biraz daha dar alanda oynama düşüncesine sahip olan takıma geçeceğiz. Bunun için biraz zaman var ama ona rağmen ilk yarı beklediğimizin altında bir oyun anlayışımız vardı ona rağmen rakibe pozisyon vermedik, bir pozisyon ile de gol yedik. İkinci yarı itibari ile evet devre arasında söyledim 1-0. Böyle devam etmeli bu tür oyunlar, çünkü oyuna müdahale olma şansımız var ama ikinci golü ayağımızda ki topu kaptırıp kendi kalemizde bir gol yedik. O golle ilgili de çok net söyleyeyim gollerde dar bir çizgi çekmesi gerekiyor, çizgiyi çizdi mi çizmedi mi bilmiyorum ama görüntüye bakıyorum resmen ofsayt, yediğimiz ikinci gol ama ona rağmen tekrar oyuna müdahale olma adına, maçın içinde kalma adına oyuncularımın ikinci yarıda ortaya koyduğu mücadele ve istekten memnunum. Dediğim gibi biraz birlikte çalışmaya ihtiyacımız var. Kolay değil, bu ligin en fazla koşan takımına karşı oynadık. En fazla topa sahip olan takımına karşı oynadık ki bizim bu anlamda fiziksel anlamda geçmişten gelen ciddi sıkıntılarımız var. Bunlar böyle bir iki günde üç günde 1 haftada değişecek şeyler değil. Onun için biz çalışacağız. ‘Evet’ kaybettik üzüntülüyüz ama lig devam ediyor bugün itibari ile maçtan çıkaracağımız dersler var tabi ki kazansaydık da çıkaracaktık. Önümüze bakacağız” diye konuştu.

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