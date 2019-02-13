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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
13.02.2019 - 11:19, Son Güncelleme:

Mehmet Ekici'nin yokluğunda sahne Zajc'ın

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Mehmet Ekici'nin yokluğunda sahne Zajc'ın

Son yıllarda sakatlıklar yakasını bırakmayan Mehmet Ekici’den yine kötü haber geldi. Yıldız futbolcu, Kayserispor maçında Şamil Çinaz’ın darbesiyle yerde kalmıştı.

Başarılı futbolcu oynamaya devam etti ama devre arasında kenara geldi. İlk kontrollerde ciddi bir soruna rastlanmasa da dünkü antrenmanda Ekici’nin sağ ayak bileğindeki ağrılar tavan yaptı.

28 yaşındaki orta saha oyuncusu muayene edildi ve bileğinde ezilme ile kanama tespit edildi. Mehmet Ekici’nin 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Tolgay da cezalı

Ekici’nin yokluğu, yeni transfer Miha Zajc için büyük bir fırsat olacak. Hem Mehmet Ekici’nin yükselen performansı hem de Ersun Yanal’ın Tolgay Arslan’a öncelik tanıması nedeniyle Zajc henüz forma giyememişti.

Ekici’nin yanı sıra cezalı Tolgay da bu hafta oynayamayacak. Taraftarların sabırsızlıkla sahada görmek istediği 24 yaşındaki futbolcu Konyaspor mücadelesinde 11’de görev yapacak. Yıldız oyuncunun sergileyeceği performans, 11’de kalıcı olmasını sağlayabilir.

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