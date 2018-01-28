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Medipol Başakşehir liderlik için sahada

Turuncu-lacivertliler, Süper Lig'in 19. haftasında yarın Kardemir Karabükspor'u konuk edecek

A.A
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Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında yarın sahasında lig sonuncusu Kardemir Karabükspor ile karşı karşıya gelecek.
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Barış Şimşek yönetecek.
Son 3 maçında galip gelen turuncu-lacivertliler, bu karşılaşmayı da kazanması halinde puanını 42'ye yükselterek, 19. haftayı Galatasaray'ın 1 puan önünde lider kapatacak.
Ligde oynadığı son 10 maçını kazanamayan Kardemir Karabükspor ise 9 puanla son sırada yer alıyor.

- Attamah cezalı
Medipol Başakşehir'de, geçtiğimiz hafta oynanan Bursaspor karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Joseph Attamah, bu mücadelede forma giyemeyecek.
Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Eljero Elia ve Tunay Torun'un durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

- Clichy ceza sınırında
Medipol Başakşehir'de Kardemir Karabükspor karşılaşması öncesinde Gael Clichy sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Clichy, yarınki mücadelede sarı kart görmesi halinde, 20. haftadaki Atiker Konyaspor karşılaşmasında oynayamayacak

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