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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
26.04.2019 - 10:13, Son Güncelleme:

Medipol Başakşehir Göztepe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

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Medipol Başakşehir Göztepe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de 30. haftanın ilk maçında Medipol Başakşehir ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Son 5 haftaya düşme hattında giren Göztepe, deplasmanda lider Medipol Başakşehir'in konuğu olacak. Hem alt sıraları hem de zirve yarışını yakından ilgilendiren müsabakaya kısa bir süre kala, saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Medipol Başakşehir Göztepe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Zirve yarışının giderek heyecan kazandığı Süper Lig'de, 30. hafta mücadeleleri bu akşam oynanacak Medipol Başakşehir-Göztepe maçıyla başlayacak. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki kritik karşılaşma öncesi, maça dair detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte, Medipol Başakşehir Göztepe maçına ilişkin tüm detaylar...

Medipol Başakşehir ile Göztepe, bu akşam saat 20.30'da başlayacak müsabakada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak. Futbolseverler bu kritik maçı Bein Sports 1 kanalından canlı izleyebilecek. Öte yandan mücadelede Suat Arslanboğa düdük çalacak.

GÖZTEPE'DE EKSİK ÇOK

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Yasin Öztekin, Lumor Agbenyenu, Nabil Ghilas, Lamine Gassama, Kadu, Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin maçta forma giyemeyecek.

Karşılaşma için dün İstanbul'a giden ve son çalışmasını burada yapacak Göztepe'de, Akhisarspor maçının ardından taraftarlarla tartışan ve son 2 haftada kadroda yer almayan Alpaslan Öztürk ve Halil Akbunar'ın maç kadrosunda olduğu öğrenildi.

5 MAÇTIR GOL ATAMIYOR

Ligde 30. haftaya 27 puanla düşme hattının hemen üzerindeki Bursaspor'un 2 puan gerisinde 17. sırada giren Göztepe, ligde galip gelemediği 8 karşılaşmada sadece 2 puan alabildi. Son 4 müsabakayı 1-0'lık skorla kaybeden sarı-kırmızılı ekip ligde son 5 karşılaşmada gol atamadı.

BAŞAKŞEHİR'DE SAKATLIK RAPORU

Medipol Başakşehir'de Moldovalı savunma oyuncusu Alexandru Epureanu sol dizinden ameliyat edilirken, Arda Turan'ın sağ ayak yan bağında kısmi yırtık tespit edildi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Epureanu ile ilgili, "Sol dizindeki enfeksiyon nedeni ile bir süredir takım antrenmanlarına katılamayan oyuncumuz Alexandru Epureanu, Barcelona'da özel bir hastanede ameliyat olmuştur. Başarılı geçen ameliyat sonrası tedavi ve rehabilitasyon süreci takım sağlık ekibimizin kontrolünde devam etmekte olup, oyuncumuz en kısa sürede saha çalışmalarına başlayacaktır." denildi.

Arda Turan'ın sakatlık durumuyla ilgili açıklamada ise "Takımımızın dün yaptığı antrenman sırasında sağ ayak yan bağlarında kısmi yırtık oluşan oyuncumuz Arda Turan’ın tedavisine başlanmış olup ilerleyen günlerde yapılacak kontroller ile sahaya dönüş süreci şekillenecektir." ifadeleri kullanıldı.

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